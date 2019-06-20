Орешкин анонсировал 10 мер для «разогрева» российской экономики

«Важное совещание по вопросам развития экономики. Намечены 10 ключевых изменений по повышению темпов экономического роста. Подробности через несколько месяцев», — отметил Орешкин.
Ранее Дмитрий Медведев на совещании о достижении национальных целей развития в сфере экономики и жилищном секторе заявил, что на замедление темпов роста ВВП России повлияла нестабильность рынков, замедление глобальной экономики, осторожность инвесторов, низкий потребительский спрос, санкции, торговые войны.
Он отметил, что нужны дополнительные меры для того, чтобы «разогреть» экономику России уже в этом году.