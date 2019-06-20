Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой

«Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю», — цитирует портал banki.ru слова зампреда банка.
Он пояснил, что к такому результату удалось прийти благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков.
Скимминг — установка на банкомате спецустройства, которое копирует всю информацию с магнитной полосы вставленной карты, включая CVV- и CVC-коды. Кроме того, с помощью видеокамеры или накладки на клавиатуру мошенники могли также узнать пин-код карты.