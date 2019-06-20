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10:14 (мск), источник: РИА Новости

Сбербанк заявил о победе над мошеннической схемой

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. В России фактически свели к нулю мошенническую схему с кражей денег с помощью установленных на банкоматы скиммеров, заявил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

Источник: РИА Новости
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«Буквально несколько лет назад все кредитные организации лихорадило от скимминга. Случаи были массовыми, мы научились с этим бороться, и в нашей стране фактически сведен данный вид мошенничества к нулю», — цитирует портал banki.ru слова зампреда банка.

Он пояснил, что к такому результату удалось прийти благодаря усилиям правоохранительных органов и самих банков.

Скимминг — установка на банкомате спецустройства, которое копирует всю информацию с магнитной полосы вставленной карты, включая CVV- и CVC-коды. Кроме того, с помощью видеокамеры или накладки на клавиатуру мошенники могли также узнать пин-код карты.

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