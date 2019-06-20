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10:01 (мск), источник: РИА Новости

В России хотят пересчитать цены на отопление

МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.

Депутат отметил, что изменения приведут к тому, что у собственников квартир, живущих с 1-го по 4-й этаж, могут значительно увеличиться платежи.

Он также добавил, что норматив должны были внедрить еще с 2016 года, однако Минстрой России принял решение о переносе сроков на четыре года.

Гладких выразил мнение, что полномочия по вводу нового норматива стоит передать региональным властям, которые будут решать целесообразность изменений.

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