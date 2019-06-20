10:01 (мск), источник: РИА Новости
В России хотят пересчитать цены на отопление
МОСКВА, 20 июн — РИА Новости. Со следующего года в России могут изменить норматив отопления в зависимости от этажности.
Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на члена комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.
Депутат отметил, что изменения приведут к тому, что у собственников квартир, живущих с 1-го по 4-й этаж, могут значительно увеличиться платежи.
Он также добавил, что норматив должны были внедрить еще с 2016 года, однако Минстрой России принял решение о переносе сроков на четыре года.
Гладких выразил мнение, что полномочия по вводу нового норматива стоит передать региональным властям, которые будут решать целесообразность изменений.