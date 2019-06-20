12:47 (мск), источник: RNS
Курс доллара обновил минимум 2019 года
Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 63,27 руб., обновив минимум 2019 года, свидетельствуют биржевые данные.
Кроме того, показатель достиг минимума с августа 2018 года.
По состоянию на 11:25 мск курс доллара опустился на 46 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 63,33 руб. Курс евро опустился на 8 коп. и по состоянию на 11:27 мск составил 71,5 руб.
Ранее заместитель министра экономического развития Азер Талыбов заявил, что обменный курс рубля к доллару, согласно прогнозу Минэкономразвития, в среднем за 2019 год составит 65,1 руб. По словам Талыбова, в течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ и сокращение оттока капитала.