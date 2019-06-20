Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Новый Джармуш, йога и вкусные коктейли: планы на выходные
Частный сектор хотят обложить курортным сбором
Загадки истории: что содержится в ДНК русского человекаОт кого же произошли русские?
Есть «одна вещь»: Макаревич объяснил ненависть к Зеленскому
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Место в Европе, где почти все лето не наступает ночь
Песня, прославившая группу, ее же и уничтожила
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини через два месяца после родов
Почему иногда можно плакать на глазах у детей
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Фоторепортажи
28Город будущего
11Победители конкурса National Geographic Travel Photographer of the Year
12:47 (мск), источник: RNS

Курс доллара обновил минимум 2019 года

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже опустился до 63,27 руб., обновив минимум 2019 года, свидетельствуют биржевые данные.

ЦБ: $ 63.3877   -0.59 € 71.5457   -0.09 ММВБ: $ 63.2725   -0.51 € 71.5025   -0.08
Источник: РИА "Новости"

Кроме того, показатель достиг минимума с августа 2018 года.

По состоянию на 11:25 мск курс доллара опустился на 46 коп. по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии и составил 63,33 руб. Курс евро опустился на 8 коп. и по состоянию на 11:27 мск составил 71,5 руб.

Ранее заместитель министра экономического развития Азер Талыбов заявил, что обменный курс рубля к доллару, согласно прогнозу Минэкономразвития, в среднем за 2019 год составит 65,1 руб. По словам Талыбова, в течение года в пользу укрепления рубля будет играть возобновление притока средств иностранных инвесторов на рынок ОФЗ и сокращение оттока капитала.

 Чичерина сообщила о травле из-за песни о Захарченко
Кудрин назвал бедность сверхострой темой
Владимир Путин проводит «Прямую линию» (видео)
Путин объяснил падение доходов россиян
Алибасов решил лишить сына наследства
Главный кинолог МВД заступился за опасные породы собак
На тихоокеанском острове создают безденежное общество
Кенийская бегунья оказалась мужчиной
В России хотят пересчитать цены на отопление
Здоровье
Женщину-врача лишили лицензии за «откровенные» фото Женщина выкладывала фото в бикини.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске В студии передачи «Привет, Андрей!» побывала семья певицы
Авто
Рамный 3-литровый «японец» за 2 миллиона: почему не берут? 235 миллиметров клиренса, 3-литровый дизель, полный привод и рамная конструкция – всё, как мы любим? Да ещё по цене около двух миллионов рублей! Нет, учитывая японское происхождение, этого просто не может быть…
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
6 продуктов, которые напрасно запрещают беременным В категорию запретных иногда незаслуженно попадают даже очень полезные продукты
Леди
Как выглядят модные пиджаки и галстуки Владимира Путина (фото) В нашем материале мы собрали все пиджаки и галстуки президента России, в которых он появлялся с 2001 по 2018 год
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь