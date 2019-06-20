Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Как выглядят токсичные «голубые слезы» (фото)
В России появилась трасса с 40-километровой сплошной линией
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Изнуренные: самые странные и опасные звездные диеты
Роман Абрамович собрался купить дом в Израиле за $63 млн
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Есть «одна вещь»: Макаревич объяснил ненависть к Зеленскому
5 советских актрис, которые на самом деле бездарны
Лада Дэнс и Пересильд с Учителем на последних премьерах в Сочи
Ирина Пегова показала себя в неожиданном образе на пробах
Как есть за «копейки» и быть здоровым
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Изнуренные: самые странные и опасные звездные диеты
Как выглядят модные пиджаки и галстуки Владимира Путина
Дарья Сагалова показала фигуру в бикини через два месяца после родов
Почему иногда можно плакать на глазах у детей
Каких сюрпризов ждать от банков при покупке квартиры
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Фоторепортажи
28Город будущего
11Победители конкурса National Geographic Travel Photographer of the Year
14:06 (мск), источник: Ведомости

В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

На одном из участков нефтепровода «Дружба» на границе Белоруссии и Польши было зафиксировано новое загрязнение нефти хлорорганикой, сообщает «Транснефть». Как рассказали «Ведомостям» в «Транснефти», 19 июня в 15.00 были сделаны точечные пробы. В них было обнаружено превышение хлорорганических соединений в 60 ррм (частиц на миллион). В результате в 20.17 была остановлена перекачка на магистральном нефтепроводе Мозырь — Адамово на Польшу.

Источник: РИА "Новости"

В «Транснефти» утверждают, что со стороны России в Белоруссию на участке Унеча — Мозырь в июне нефть с содержанием хлорорганики выше 1,5 ррм не уходила. Вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлоророрганических соединений в нефти явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, предполагают в «Транснефти», ссылаясь на данные белорусских коллег.

Вторая точечная проба была взята вечером 19 июня, по ее результатам, которые были готовы в 22.30, превышение содержания хлорорганики в нефти снизилось до 4 ррм. В 8.37 20 июня Польша возобновила прием российской нефти.

Перекачка от «Транснефти» по магистральному нефтепроводу «Унеча-Мозырь-2» в это время не сокращалась.

Новость
В России отказались платить за «грязную» нефть

Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.

Остановка «Дружбы» сказалась и на экспорте нефти из России, и на ее добыче. В мае поставки в Европу сократились на 592 550 т, или на 3,22%, по сравнению с апрелем, приводит «Интерфакс» данные ЦДУ ТЭК.

Следите за развитием темы Скандал с «грязной» нефтью из России
 Международные расследователи обвинили в крушении MH17 четырех человек
Бизнес попросил Верховный суд не отменять срок давности по налоговым преступлениям
Владимир Путин проводит «Прямую линию» (видео)
Путин объяснил падение доходов россиян
Алибасов решил лишить сына наследства
Главный кинолог МВД заступился за опасные породы собак
На тихоокеанском острове создают безденежное общество
Кенийская бегунья оказалась мужчиной
В России хотят пересчитать цены на отопление
Здоровье
Женщину-врача лишили лицензии за «откровенные» фото Женщина выкладывала фото в бикини.
Hi-Tech
Xiaomi оказалась в центре скандала Для компании это уже не первый случай.
Кино
Шепелева затравили после выхода шоу, посвященного Жанне Фриске В студии передачи «Привет, Андрей!» побывала семья певицы
Авто
Рамный 3-литровый «японец» за 2 миллиона: почему не берут? 235 миллиметров клиренса, 3-литровый дизель, полный привод и рамная конструкция – всё, как мы любим? Да ещё по цене около двух миллионов рублей! Нет, учитывая японское происхождение, этого просто не может быть…
Недвижимость
Как выглядят идеальные соседи по мнению россиян
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Чем заняться детям летом на ВДНХ: фото
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Дети
6 продуктов, которые напрасно запрещают беременным В категорию запретных иногда незаслуженно попадают даже очень полезные продукты
Леди
Как выглядят модные пиджаки и галстуки Владимира Путина (фото) В нашем материале мы собрали все пиджаки и галстуки президента России, в которых он появлялся с 2001 по 2018 год
Все о ремонте
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Советы дизайнеров, помогающие сделать небольшую прихожую просторнее. 27 отличных примеров
Квартира с видом на собор: лёгкий интерьер с весенним настроением
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь