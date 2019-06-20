В нефтепроводе «Дружба» вновь нашли загрязненную нефть

В «Транснефти» утверждают, что со стороны России в Белоруссию на участке Унеча — Мозырь в июне нефть с содержанием хлорорганики выше 1,5 ррм не уходила. Вероятной причиной кратковременного повышения концентрации хлоророрганических соединений в нефти явилось автоматическое включение системы раскачки дренажных емкостей на белорусской нефтеперекачивающей станции Кобрин, предполагают в «Транснефти», ссылаясь на данные белорусских коллег.
Вторая точечная проба была взята вечером 19 июня, по ее результатам, которые были готовы в 22.30, превышение содержания хлорорганики в нефти снизилось до 4 ррм. В 8.37 20 июня Польша возобновила прием российской нефти.
Перекачка от «Транснефти» по магистральному нефтепроводу «Унеча-Мозырь-2» в это время не сокращалась.
Российская нефть Urals, загрязненная хлорорганическими соединениями, попала по нефтепроводу «Дружба» на белорусский НПЗ в Мозыре 19 апреля. Польша и другие страны прекратили ее прокачку. Белоруссия и Россия договорились, что прокачают через свои трубопроводы 1,3 млн т загрязненной нефти и до 10 июня очистят «Дружбу». «Транснефть» заявила, что загрязнение произошло в результате мошенничества с поставками нефти. По оценкам Минэнерго, общий ущерб составил около $100 млн. Президент Белоруссии Александр Лукашенко говорил, что речь идет о потерях сотен миллионов долларов.
Остановка «Дружбы» сказалась и на экспорте нефти из России, и на ее добыче. В мае поставки в Европу сократились на 592 550 т, или на 3,22%, по сравнению с апрелем, приводит «Интерфакс» данные ЦДУ ТЭК.