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14:40 (мск), источник: Коммерсантъ

Санкции остались в истории

Курс доллара на российском рынке обновил минимум с начала августа 2018 года.

ЦБ: $ 63.3877   -0.59 € 71.5457   -0.09 ММВБ: $ 63.0525   -0.73 € 71.2300   -0.35
Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Сегодня доллар США на Московской бирже опустился до минимальной отметки с начала августа 2018 года — 63,31 руб./$. Тем самым он вернулся к значениям, предшествовавшим опубликованию подробностей новых санкций, предложенных конгрессменами в отношении России. Медвежьей игре против доллара способствует и мягкая риторика Федеральной резервной системы США, которая свидетельствует о вероятности перехода регулятора к циклу понижения ставки.

Курс доллара на Московской биржи около 11:00 достигал отметки 63,31 руб./$. Это минимальная отметка не только за прошедшие десять месяцев, но и, что более показательно, минимальная отметка с того момента, как в прошлом году стали известны подробности новых санкций в отношении России (см «Ъ» от 8 августа 2018 года).

Американские конгрессмены разработали законопроект о введении новых ограничений на российские финансовые институты, а также инвестиций в российский госдолг.
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Год назад это вызвало резкий рост курса доллара на российском рынке — за день он вырос до 65,5 руб./$, за неделю поднялся до 68,7 руб./$, а через месяц достигал отметки 70,6 руб./$. С начала этого года давление на российскую валюту заметно ослабело. Начиная с отметки около 67 руб./$ курс доллара плавно снижался и в результате в среду закрепился ниже уровня 64 руб./$.

Этому способствовало и отсутствие в явном виде новых антироссийских санкций (хотя периодически в США появлялись новые законопроекты с различными вариантами их усиления). Кроме того, поддержку российской валюте оказывала цены на нефть, которые после существенно провала в начале года (до $50 за баррель) ко второму кварталу восстановились и теперь находятся выше уровня $65 за баррель. Стоить обратить внимание, что текущие цены на нефть существенно ниже, чем год назад (согласно данным агентства Reuters, в сентябре прошлого года они достигали $80 за баррель).

Сегодняшнему обновлению многомесячного минимума способствовали итоги заседания Федеральной резервной системы США в среду.
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По итогам заседания FOMC оставил целевой диапазон ставки по федеральным фондам без изменений — 2,25−2,50%.

Однако из заявления регулятор исключил фразу о «терпеливом» подходе. Как отмечают аналитики «ВТБ Капитал», основной сюрприз преподнесли прогнозы членов FOMC в отношении траектории ставки по федеральным фондам: семеро из них ожидают два снижения ставки в этом году, тогда как в марте таких не было ни одного. Голубиная риторика ФРС США вызвала обвал курса доллара на мировом рынке. Индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) снизился на 0,5%, до отметки 96,65 пункта.

Отдел финансов

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