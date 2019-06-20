«Даже Кудрин перековался и дрейфует в сторону Глазьева»: Путин заявил об отсутствии во власти «экономистов из 90-х»

«У нас нет экономистов из 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию», — сказал Путин на прямой линии на вопрос, понимает ли он, что с «экономистами из 90-х» прорыва в экономике не добиться.
Ну разве только вот Алексей Леонидович Кудрин. Да и тот перековался и уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить. Правда, ему тут же его коллеги — почти ученики — оппонируют и говорят, что это приведет к инфляции. Ну пускай они поспорят.
Владимир Путин президент РФ
Путин призвал не сравнивать текущую ситуацию в экономике с той, что была в 90-х годах. «Во-первых, у нас нет такой инфляции, которая была тогда — 30 с лишним процентов. У нас нет таких долгов, которые зашкаливали,. У нас нет зависимости от МВФ. Наоборот, наши золотовалютные резервы растут, сейчас уже превысили планку $500 млрд. У нас нет долгов. У нас есть к сожалению единичные случаи, связанные с несвоевременной выплатой заработной платой, даже с долгами. Но у нас нет ничего подобного из того, что было в 90-х, когда по полгода не платили зарплату, денежное довольстве военнослужащим не платили месяцами, а единственным источником существования часто оставалась пенсия, да и ту не платили своевременно, и она была ничтожной. Ничего подобного сейчас нет», — заявил Путин.
В начале прямой линии он заявил, что «обеспечить прорыв в экономике» должны нацпроекты. При этом Путин призвал не сравнивать нацпроекты с волюнтаристскими планами советского руководства. «Это не тот случай, когда говорили в советское время, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме. «А потом объявили, что вместо коммунизма в Москве провели Олимпийские игры в 1980 году».