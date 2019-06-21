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11:30 (мск), источник: Forbes

Отказ от безналичного доллара. Что советует Путину экономист Сергей Глазьев

На ежегодной прямой линии президент Владимир Путин неожиданного публично вспомнил про своего советника, экономиста Сергея Глазьева, чьи идеи неоднократно заканчивались бурным обсуждением в СМИ. Forbes узнал у экономиста, что он сейчас советует президенту.

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Источник: Пресс-служба Президента России

«У нас нет экономистов из 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию», — сказал Путин на прямой линии на вопрос, понимает ли он, что с «экономистами из 90-х» прорыва в экономике не добиться. «Ну разве только вот Алексей Леонидович Кудрин, — заметил Путин. — Да и тот перековался и уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить».

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Что советует Глазьев президенту

«Я считаю, что на санкции нужно отвечать», — говорит Глазьев корреспонденту Forbes на вопрос, что советует президенту по теме санкций. По мнению экономиста, нужно отказываться от доллара во всех сферах использования, в том числе и в безналичных расчетах, поскольку американская валюта стала «очень токсичной для России». «Транзакции с использованием этой валюты могут быть в любой момент остановлены, а активы — заморожены», — объясняет Глазьев свою позицию.

Доллар де-факто перестал быть мировой валютой, поскольку его использование для значительного количества стран, подвергнутых санкциям, стало очень опасно.
Сергей Глазьев
экономист

Использование американской валюты представляет угрозу и для частных компаний, утверждает он, напоминая санкции против «Русала».

«Не нужно использовать доллар в качестве резервной валюты — следует перевести резервы в другие валюты и увеличить долю золота», — настаивает Глазьев, отвечая на уточняющий вопрос, советует ли он президенту отказаться от доллара.

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Прислушивается ли президент

Советник главы государства не впервые публично высказывает свою категоричную оценку по отношению к американской валюте. Например, в апреле в кулуарах Ялтинского международного экономического форума Глазьев «рекомендовал всем поскорее от доллара избавляться», передавало RNS.

Однако в Кремле говорят, что сокращение доллара в резервах и в безналичных расчетах происходит, не зависимо от советов экономиста. Причем не только в России, говорит Forbes пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «А мнения есть разные», — добавляет он.

По данным Банка России, за 2018 год доля долларов в резервах сократилась примерно вдвое — с 45,8% до 22,7%.

Опрошенные Forbes экономисты к сокращению расчетов долларах относятся по-разному. Бывший председатель ЦБ, член наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин считает, что в условиях санкций и угрозы их ужесточения денежные и финансовые власти страны должны предусмотреть риск ареста долларовых счетов и государства, и госбанков в банках США: «Эти меры могут включать и блокировку корсчетов, поэтому разумно снизить объем резервов в долларах и снизить долю долларов в коммерческих расчетах».

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«В резервах мы количество доллара снизили и заменили суррогатами. А как мы откажемся от него в расчетах?» — скептичен экс-зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Константин Корищенко.

Доля доллара в торговых операциях по экспорту составляет 67%, по импорту — 36%, уточняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Основная доля экспортных торговых операций приходится на сырье, котировки которого номинированы в долларах: это снижает пространство для дедолларизации, считает она.

Отказаться от доллара в международных расчетах в пользу других валют или рубля теоретически возможно, но есть множество подводных камней, предупреждает Корищенко: «Отказ от доллара в пользу юаня станет проблемой для России, а отказ от доллара в пользу евро может обернуться даже большей проблемой — рублю это не поможет, зато станет поддержкой для Китая или Европы».

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По расчетам Альфа-банка, доля Евросоюза во внешней торговле России снизилась с 54% в 2008 году до 43% в 2018-м, а Китая — выросла с 8% до 16%. Но высокая доля нефти в торговле с двумя торговыми партнерами препятствует дедолларизации, убеждена Орлова. По ее словам, о возможности сокращения использования доллара можно говорить лишь в плоскости решений ЦБ, но есть логика коммерческих контрактов, и заставить экономику дедолларизироваться невозможно.

Естественным сегментом для дедолларизации российской внешней торговли выступает лишь евразийское пространство, солидарны эксперты. Но доля торговли со странами евразийского экономического союза (ЕАЭС) мала и составляет всего 8%, констатирует Орлова. Даже внутри евразийского пространства невозможно перевести все расчеты на национальные валюты, подытоживает Дубинин.

Екатерина Кравченко

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4 января© Ньюстюб
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