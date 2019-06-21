Отказ от безналичного доллара. Что советует Путину экономист Сергей Глазьев

Источник: Пресс-служба Президента России
«У нас нет экономистов из 90-х сейчас. Где они? Назовите хоть одну фамилию», — сказал Путин на прямой линии на вопрос, понимает ли он, что с «экономистами из 90-х» прорыва в экономике не добиться. «Ну разве только вот Алексей Леонидович Кудрин, — заметил Путин. — Да и тот перековался и уже, по-моему, дрейфует в сторону Сергея Глазьева, поскольку хочет распечатать нашу нефтяную кубышку и говорит, что нужно отсечку нефтяных доходов увеличить».
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Что советует Глазьев президенту
«Я считаю, что на санкции нужно отвечать», — говорит Глазьев корреспонденту Forbes на вопрос, что советует президенту по теме санкций. По мнению экономиста, нужно отказываться от доллара во всех сферах использования, в том числе и в безналичных расчетах, поскольку американская валюта стала «очень токсичной для России». «Транзакции с использованием этой валюты могут быть в любой момент остановлены, а активы — заморожены», — объясняет Глазьев свою позицию.
Доллар де-факто перестал быть мировой валютой, поскольку его использование для значительного количества стран, подвергнутых санкциям, стало очень опасно.
Использование американской валюты представляет угрозу и для частных компаний, утверждает он, напоминая санкции против «Русала».
«Не нужно использовать доллар в качестве резервной валюты — следует перевести резервы в другие валюты и увеличить долю золота», — настаивает Глазьев, отвечая на уточняющий вопрос, советует ли он президенту отказаться от доллара.
Прислушивается ли президент
Советник главы государства не впервые публично высказывает свою категоричную оценку по отношению к американской валюте. Например, в апреле в кулуарах Ялтинского международного экономического форума Глазьев «рекомендовал всем поскорее от доллара избавляться», передавало RNS.
Однако в Кремле говорят, что сокращение доллара в резервах и в безналичных расчетах происходит, не зависимо от советов экономиста. Причем не только в России, говорит Forbes пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «А мнения есть разные», — добавляет он.
По данным Банка России, за 2018 год доля долларов в резервах сократилась примерно вдвое — с 45,8% до 22,7%.
Опрошенные Forbes экономисты к сокращению расчетов долларах относятся по-разному. Бывший председатель ЦБ, член наблюдательного совета ВТБ Сергей Дубинин считает, что в условиях санкций и угрозы их ужесточения денежные и финансовые власти страны должны предусмотреть риск ареста долларовых счетов и государства, и госбанков в банках США: «Эти меры могут включать и блокировку корсчетов, поэтому разумно снизить объем резервов в долларах и снизить долю долларов в коммерческих расчетах».
«В резервах мы количество доллара снизили и заменили суррогатами. А как мы откажемся от него в расчетах?» — скептичен экс-зампред ЦБ, профессор РАНХиГС Константин Корищенко.
Доля доллара в торговых операциях по экспорту составляет 67%, по импорту — 36%, уточняет главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Основная доля экспортных торговых операций приходится на сырье, котировки которого номинированы в долларах: это снижает пространство для дедолларизации, считает она.
Отказаться от доллара в международных расчетах в пользу других валют или рубля теоретически возможно, но есть множество подводных камней, предупреждает Корищенко: «Отказ от доллара в пользу юаня станет проблемой для России, а отказ от доллара в пользу евро может обернуться даже большей проблемой — рублю это не поможет, зато станет поддержкой для Китая или Европы».
По расчетам Альфа-банка, доля Евросоюза во внешней торговле России снизилась с 54% в 2008 году до 43% в 2018-м, а Китая — выросла с 8% до 16%. Но высокая доля нефти в торговле с двумя торговыми партнерами препятствует дедолларизации, убеждена Орлова. По ее словам, о возможности сокращения использования доллара можно говорить лишь в плоскости решений ЦБ, но есть логика коммерческих контрактов, и заставить экономику дедолларизироваться невозможно.
Естественным сегментом для дедолларизации российской внешней торговли выступает лишь евразийское пространство, солидарны эксперты. Но доля торговли со странами евразийского экономического союза (ЕАЭС) мала и составляет всего 8%, констатирует Орлова. Даже внутри евразийского пространства невозможно перевести все расчеты на национальные валюты, подытоживает Дубинин.