10:47 (мск), источник: Lenta.Ru
Орешкин захотел помочь россиянам с неподъемными долгами
Министр экономического развития России Максим Орешкин заявил, что надо остановить рост «пузыря» на рынке микрофинансовых организаций, сообщает ТАСС.
Он отметил, что подобные организации устанавливают процентные ставки в один процент в день, что является ужасной цифрой. «Люди, которые попадают в эти долговые ямы, просто из них выбраться не могут», — сказал Орешкин.
Также он заявил, что надо решить, как помочь людям, которые попали в сложную жизненную ситуацию
Ранее глава Счетной палаты и бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что Росстат стоит убрать из структуры Министерства экономического развития (МЭР), которое возглавляет Орешкин, и сделать независимым ведомством.