Huawei через суд потребовала у США вернуть изъятое оборудование

Как следует из иска, Huawei поставила в испытательную лабораторию в Калифорнии телекоммуникационное оборудование из Китая, в том числе компьютерный сервер и коммутатор Ethernet. После завершения испытаний технику отправили обратно в Китай. Однако она была конфискована на Аляске властями США, и с тех пор не было принято решения о том, требуется ли лицензия для отгрузки оборудования.
«Оборудование, насколько известно HT USA, остается в подвешенном состоянии на складе в Аляске», — отмечает Huawei. Компания просит либо снять арест с техники, либо постановить, что она была ввезена незаконно.
В какой именно суд направлен иск, не уточняется. Власти США пока никак не прокомментировали иск.
Напомним, президент США Дональд Трамп ввел режим национального чрезвычайного положения в связи с якобы исходящими от Huawei угрозами информационным технологиям страны. В результате крупные американские ИТ-корпорации были вынуждены отказаться поставлять китайской компании свои продукты и ПО. Huawei уже подала к США два иска.