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10:01 (мск), источник: РИА Новости

В Грузии надеются, что россияне продолжат приезжать в страну

ТБИЛИСИ, 22 июн — РИА Новости. Опрошенные РИА Новости владельцы ресторанов и общепитов в Тбилиси надеются, что россияне будут приезжать в страну, несмотря на введенные из-за нестабильной обстановки в Грузии ограничения.

Источник: РИА Новости

«Откуда только к нам ни приезжают. К нам заходят граждане России, питаются, приветливые, дружелюбные, никаких проблем. Утрясется все», — сказал РИА Новости владелец ресторана в Старом Тбилиси, пожелавший не афишировать свое имя.

В целом в отелях Тбилиси все еще гостят граждане России, которые продолжают свой отдых.

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«Есть. Но уже не много. Иногда группой приезжают, иногда индивидуально. Двое-трое сейчас тоже живут. Сейчас много арабских туристов», — сказали корреспонденту РИА Новости в одном из отелей в Тбилиси.

Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5−7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.

Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

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Во время загрузки произошла ошибка.
07:12 (мск)© Ньюстюб
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