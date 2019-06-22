В Грузии надеются, что россияне продолжат приезжать в страну

«Откуда только к нам ни приезжают. К нам заходят граждане России, питаются, приветливые, дружелюбные, никаких проблем. Утрясется все», — сказал РИА Новости владелец ресторана в Старом Тбилиси, пожелавший не афишировать свое имя.
В целом в отелях Тбилиси все еще гостят граждане России, которые продолжают свой отдых.
«Есть. Но уже не много. Иногда группой приезжают, иногда индивидуально. Двое-трое сейчас тоже живут. Сейчас много арабских туристов», — сказали корреспонденту РИА Новости в одном из отелей в Тбилиси.
Президент России Владимир Путин в пятницу подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. В Ассоциации туроператоров России рассказали РИА Новости, что в Грузии сейчас около 5−7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных. По данным Ростуризма, по линии туроператоров в Грузии находятся порядка 1,5 тысячи туристов из России, а число самостоятельных уточняется.
Путин подписал указ после того, как Грузию захлестнули акции протеста. Митингующие в центре Тбилиси выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. В четверг радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители, вечером они вновь попытались штурмовать парламент. Спецназ разогнал митинг, но в пятницу протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.