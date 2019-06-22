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11:35 (мск), источник: Ведомости

Российские авиакомпании начали отменять продажу билетов в Грузию

Крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» заявил о полном прекращении выполнения рейсов в Грузию с 8 июля. Это решение связано с указом президента о запрете российским авиакомпаниям на полеты в Грузию, отмечается в сообщении перевозчика.

Источник: Reuters

В летнем расписании «Аэрофлота» было 14 рейсов в неделю в Тбилиси и из грузинской столицы. Авиакомпания обещает направить основные усилия на вывоз российских граждан из Грузии. Пассажиры, купившие билеты из Грузии в Россию на 8 июля или позже, смогут без доплат и штрафов перенести свой вылет или вернуть стоимость билетов. Тем, кто планировал лететь в Грузию после 8 июля, предлагается компенсация стоимости билетов или перенос вылета на более ранний срок. Также по этим билетам пассажиры смогут вылететь не в Тбилиси, а в Ереван или Владикавказ.

Ранее стало известно об отмене продажи билетов в Грузию S7, «Уральских авиалинии», Red Wings, «Победы» и Smartavia. Кроме них прямые рейсы из России в Грузию есть у грузинской Georgian Airways.

С 20 июня в Тбилиси проходят массовые акции протеста. Поводом для недовольства стало то, что руководитель российской делегации депутат Госдумы Сергей Гаврилов на открытии сессии Межпарламентской ассамблеи православия занял кресло спикера грузинского парламента. Это было предусмотрено протоколом мероприятия, но представители оппозиционных партий расценили произошедшее как оскорбление Грузии. Они сорвали сессию, потребовали выдворения российских делегатов и призвали своих сторонников выходить на улицы. В первый день противостояния пострадало не менее 240 человек, за участие в беспорядках было задержано более 300 человек.

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