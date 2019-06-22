Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Нет больше Грузии»: режиссер Стуруа о протестах в Тбилиси
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
Лжекосметологи изуродовали 19 пациенток и получили срок
Экс-министр Украины рассказал, как Киев обманывал Москву
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Тест: угадайте цветок по фотографииСможете ли вы отличить ромашки от маргариток, сирень - от гортензии, а петунью - от настурции?
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Фото из Чернобыльской зоны возмутили соцсети
Подполковник МВД насиловал своих подчиненных - СМИ
Тайна гибели группы Дятлова раскрыта
Стуруа: Нацисты празднуют, а Грузии больше нет
Модель пришла на вечеринку без белья, ее наказали
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина
Ходченкова в образе булгаковской Маргариты восхитила сеть
"Откровенное сползание": бизнесмены разозлены из-за Зеленского
Истребитель США сгорел после встречи с Су-27
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
21Один день из жизни оленеводов Колымы
12Телефонный арт
11:55 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор открывает горячую линию из-за ситуации в Грузии

Консультационный центр будет работать круглосуточно на русском и английском языках.

Источник: Reuters

МОСКВА, 22 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор открывает горячую линию для защиты прав потребителей туристских и транспортных услуг из-за ситуации в Грузии. Об этом в субботу сообщается на сайте ведомства.

Читайте также
Российские авиакомпании начали отменять продажу билетов в Грузию

«Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в этой связи [в связи с ситуацией в Грузии] сообщает, что по вопросам защиты своих прав потребители туристских и транспортных услуг могут обращаться на горячую линию Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8−800−555−49−43 (звонок бесплатный)», — говорится в сообщении.

Единый консультационный центр ведомства будет работать круглосуточно на русском и английском языках. Как сообщает ведомство, он способен принимать до 100 звонков одновременно, время ожидания должно составлять не более минуты.

Роспотребнадзор напоминает, что туристы, заключившие договор на посещение Грузии в период с 21 июня 2019 года, имеют право требовать его расторжения. При расторжении договора до начала поездки туристу возвращается вся уплаченная сумма, а после начала — часть, пропорциональная стоимости не оказанных услуг. Также имеют права требовать возврата средств в полном объеме граждане, купившие авиабилеты с вылетом в Грузию с 8 июля включительно.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано на время действия запрета воздерживаться от реализации путевок в Грузию.

Следите за развитием темы Протесты в Тбилиси
 Слова, с которыми измученная Ахматова обратилась к Сталину
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
Грузия заверила туристов в безопасности
Путин высказался о возможности отдать Курилы
У российского бойца в США пытались вырвать флаг РФ перед боем
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Найден самый уродливый в мире пес (видео)
Прокуратура проверит трехкопеечный годовой доход депутата
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Новый «дешевый» внедорожник Mercedes: решаем красивый или нет Первые фотографии нового серийного Mercedes-Benz GLB немцы показали на прошлой неделе. На тест-драйве роскошного внедорожника марки по имени GLS нам неожиданно представили еще и GLB. Покататься не дали, но первые впечатления от этой модели у нас уже есть
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Популярные темы на «Детях»
По следам темы "Потеряла обручальное кольцо" 275
Ярмарка по-немецки. 258
Австралийские каникулы по Болгарски 124
Когда не стоИт 83
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь