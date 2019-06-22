Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Украинцы достучались до Путина в прямом эфире: ответ удивил
Когда УАЗ вызывает радость и улыбку: машину все фотографируют
5 воплощений герпеса, о которых вы едва догадываетесь
"Живем в страхе": как у людей отнимают квартиры
Самый дорогой дом России нашли на Рублевке
Тест: угадайте цветок по фотографииСможете ли вы отличить ромашки от маргариток, сирень - от гортензии, а петунью - от настурции?
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Фото из Чернобыльской зоны возмутили соцсети
Страшное месиво в Сочи: женщину и ребенка сбили на остановке
Трагедия для РФ: детали гибели туристов в Сочи
Нет больше Грузии: режиссер Стуруа о протестах в Тбилиси
Модель пришла на вечеринку без белья, ее наказали
Ученые сделали неожиданное открытие о связи кофе и инсультов
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы
Илья Лагутенко показал редкое фото с дочками
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
15Собачья работа: в России отмечается день кинолога
21Один день из жизни оленеводов Колымы
13:38 (мск), источник: Lenta.Ru

Россияне начали массово сдавать билеты в Грузию

Все шесть российских авиакомпаний, осуществляющих регулярные рейсы в Грузию, зафиксировали массовую сдачу билетов. Об этом сообщил официальный представитель вице-премьера Максима Акимова, пишет ТАСС.

«Все авиакомпании фиксируют массовую сдачу билетов на рейсы в Грузию, что значительно облегчит задачу по возвращению оставшихся россиян домой» — сказал он, добавив, что перевозка пассажиров и багажа будет проводиться в штатном режиме.

При этом авиакомпании готовы вывозить граждан России из Грузии и после 8 июля, когда запрет вступит в силу. Однако в таком случае перевозки будут производиться через аэропорты соседних стран — Армении и Северной Осетии.

Видео
Что стоит за провокацией против российских депутатов в Грузии?

Сейчас полеты в Грузию осуществляют шесть российских компаний: «Аэрофлот», «Победа», S7, «Уральские авиалинии», Red wings и «Норд авиа».

Ранее 22 июня председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что развитие туризма между Россией и Грузией стало невозможным. По его словам, грузинские власти должны гарантировать безопасность российских граждан, собирающихся на отдых в Грузию, и только после этого страны вернутся к мерам по развитию туризма — в частности, к отмене виз.

21 июня президент России Владимир Путин запретил российским авиакомпаниям осуществлять воздушные пассажирские перевозки (в том числе коммерческие) из России в Грузию. Также глава государства поручил правительству обеспечить возвращение временно находящихся в Грузии россиян на родину.

Такое решение было принято в связи с акциями протестов в Тбилиси. 20 июня несколько тысяч человек начали штурм здания парламента. Через несколько часов полиция применила против митингующих слезоточивый газ и резиновые пули. Пострадали сотни человек, среди них десятки сотрудников полиции.

Следите за развитием темы Протесты в Тбилиси
 Путин: президентство Зеленского - трагедия
Реакция Путина на высокие зарплаты чиновников
Грузия заверила туристов в безопасности
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина попала в больницу
Путин назвал странной процедуру выбора премьера Великобритании
Зюганов обрушился на ТВ из-за «пошлости, мерзости и разложения»
Гигантский глубоководный кальмар попал на камеру
Что радиация сделала с обитателями Зоны отчуждения ЧАЭС
Порошенко прокомментировал возбужденные против него дела
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Новый «дешевый» внедорожник Mercedes: решаем красивый или нет Первые фотографии нового серийного Mercedes-Benz GLB немцы показали на прошлой неделе. На тест-драйве роскошного внедорожника марки по имени GLS нам неожиданно представили еще и GLB. Покататься не дали, но первые впечатления от этой модели у нас уже есть
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Дети
6-летний сын Жанны Фриске растет копией мамы Поклонники отметили поразительное сходство мальчика и певицы
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь