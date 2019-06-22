13:45 (мск), источник: ТАСС
В Грузии оценили влияние приостановки авиасообщения с Россией на туротрасль
В Ассоциации туроператоров страны указали на необходимость переориентации на остальные государства СНГ и Восточной Европы.
ТБИЛИСИ, 22 июня. /ТАСС/. Грузинским туроператорам и компаниям, работающим в сфере туризма, придется перестроить свою сферу деятельности
«Работникам сферы туризма, которые предлагают русскоязычный сервис, придется перестроиться на остальные страны СНГ и Восточной Европы. По всей вероятности, пойдет спад туристов из России. Соответственно, надо будет привлекать новых отдыхающих. Тут же следует сказать, что, в основном, российские туристы, приезжающие в Грузию, пользуются недорогим отдыхом», — сказал Кикнадзе. По его подсчетам, грузинским туроператорам понадобится полтора года на перестройку.
В свою очередь член Ассоциации гидов Грузии Екатерина Ломадзе считает, что запрет на авиасообщение носит временный характер, который, конечно же, скажется на секторе туризма страны. Однако, с ее точки зрения, в долгосрочной перспективе он будет снят и «все образумится».
С особым опасением на возможное сокращение российских туристов смотрят люди, занимающиеся в Грузии частным извозом и предлагающие отдыхающим посещение разных достопримечательностей. «Я занимаюсь частным извозом. У меня минивэн, на котором вожу туристов, преимущественно из России. Естественно, если они больше не будут приезжать, то я не смогу зарабатывать», — рассказал корр. ТАСС житель Тбилиси Георгий Погосян.
По данным Национальной администрации туризма, в мае текущего года граждане России нанесли более 172 тыс. визитов в республику, что на 53,2% больше по сравнению с аналогичным показателем за прошлый год.
Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано «на время действия запрета… воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».