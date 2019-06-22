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17:21 (мск), источник: ТАСС

Сочи готов принять туристов, собиравшихся на отдых в Грузию

СОЧИ, 22 июня. /ТАСС/. Сочи готов к приему большого количества туристов, которые вместо Грузии могут приехать на Черноморское побережье России. Об этом сообщили ТАСС в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

«В летний период Сочи планируют посетить до 4 млн туристов. Но город готов принимать и больше гостей, с учетом имеющегося обширного номерного фонда всех категорий, развитой туристической инфраструктуры, количества и высокого качества подготовки морских пляжей», — сказали в пресс-службе мэрии, отвечая на вопрос, готов ли курорт к приему туристов, собравшихся в Грузию.

По мнению экспертов отрасли, большого ажиотажа и роста турпотока на Юг России не ожидается: львиная доля отдыха в Грузии приходится на экскурсии, в то время как на Черноморском побережье России преобладает пляжный туризм.

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«Если и будет наплыв туристов на Юг России, то крайне незначительный. Логично, что весь этот поток куда-то поедет отдыхать, из всех наше побережье, наверное, выберет 1−2%, что будет незаметно для наших курортов и несущественно для внутреннего туризма. В год Грузию в целом посещает примерно 2 млн российских туристов, большая часть из них — это экскурсионные поездки, а не пляжный отдых, на него приходится около 500 тыс. человек. Наше побережье посещают раза в три больше курортников, поэтому этот объем ажиотажа не вызовет», — сказал ТАСС заместитель директора национального туроператора «Алеан» Дмитрий Попов.

Как добавила директор туристического объединения «Планета Сочи» Эллина Акиншина, пока никакого ажиотажа по данному поводу не происходит. «Мы пока не заметили никакого роста и активности по этому поводу. Слишком мало времени еще прошло. К тому же Грузия по сути не конкурент нам с точки зрения пляжного отдыха, на это был ориентирован незначительный поток туристов, чтобы увидеть сейчас рост у нас. Наверное, больше надо готовиться к этому нашим экскурсионным направлениям», — сообщила ТАСС Акиншина.

Президент РФ Владимир Путин подписал в пятницу указ, в соответствии с которым с 8 июля вводится временный запрет на пассажирское авиасообщение с Грузией. Туроператорам и турагентам рекомендовано «на время действия запрета воздерживаться от реализации гражданам туристического продукта, предусматривающего перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии».

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