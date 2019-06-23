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00:00 (мск), источник: Коммерсантъ

Georgian Airways предложила рейс Тбилиси — Ереван — Москва для обхода запрета

Georgian Airways предложила пассажирам летать в Тбилиси и Москву через Ереван, чтобы обойти запрет на полет в Россию, говорится в сообщении компании в Facebook.

Источник: AP 2019

«В случае если запрет будет задействован с 8 июля, авиакомпания Georgian Airways предложит собственным пассажирам транзитный рейс Тбилиси — Ереван — Москва», — заявили в компании.

Время транзита через столицу Армении составит 1 час. Как это отразится на стоимости билета, в Georgian Airways не уточнили.

21 июня президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете российским авиакомпаниям летать в Грузию на фоне беспорядков в этой стране. Позднее Минтранса РФ объявил, что с 8 июля полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены. Причина — необходимость обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности и наличие просроченной задолженности за аэронавигационную деятельность.

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