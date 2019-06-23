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14:53 (мск), источник: Ведомости

Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия проблем с 737 Max

Более 400 пилотов подали групповой иск против Boeing из-за намеренного сокрытия компанией дефектов самолета 737 Max, сообщает австралийская вещательная корпорация ABC News со ссылкой на судебные документы.

Источник: AP 2019

Пилоты заявляют, что они понесли финансовые потери, а также испытали психологический дискомфорт после того, как 737 Max перестали эксплуатировать. Дело будет рассматриваться 21 октября в суде Чикаго.

Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после того, как два самолета этой модели потерпели крушение в течение полугода. Первый лайнер разбился в Индонезии в октябре 2018 г., второй — в Эфиопии в марте этого года. В результате двух авиакатастроф погибли 346 человек.

Предварительные данные расследования показали, что причины крушения в обоих случаях были схожи. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. The Wall Street Journal писала, что Boeing знал о проблемах с системой, но не стал раскрывать эту информацию.

Серийная опасность: у самолетов Boeing 737 MAX найдены дефекты
Во время загрузки произошла ошибка.
3 июня© Ньюстюб
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