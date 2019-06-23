14:53 (мск), источник: Ведомости
Более 400 пилотов подали иск к Boeing из-за сокрытия проблем с 737 Max
Более 400 пилотов подали групповой иск против Boeing
Пилоты заявляют, что они понесли финансовые потери, а также испытали психологический дискомфорт после того, как 737 Max перестали эксплуатировать. Дело будет рассматриваться 21 октября в суде Чикаго.
Полеты Boeing 737 Max были приостановлены после того, как два самолета этой модели потерпели крушение в течение полугода. Первый лайнер разбился в Индонезии в октябре 2018 г., второй — в Эфиопии в марте этого года. В результате двух авиакатастроф погибли 346 человек.
Предварительные данные расследования показали, что причины крушения в обоих случаях были схожи. Boeing признал, что в самолетах мог произойти сбой в системе MCAS, которая должна была помогать пилотам управлять судном. The Wall Street Journal писала, что Boeing знал о проблемах с системой, но не стал раскрывать эту информацию.