Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Российских водителей хотят лишать прав за еще одно нарушение
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Треть женщин идет на свидания ради бесплатного ужина
Как квартиры отравляют своих владельцев
Пес по кличке Трамп стал самым уродливым в миреОн победил в конкурсе самых некрасивых собак
Журналисты засняли экран ноутбука Путина
Фото из Чернобыльской зоны возмутили соцсети
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Ержан Максим пострадал на съемках клипа с дочкой Алсу
10 фраз, которые нельзя говорить алкоголику
Женщина сделала сама себе кесарево: история
Ученые сделали неожиданное открытие о связи кофе и инсультов
Актриса редкой красоты: у нее удивительная мутация
Дорогая женщина Бари Алибасова скончалась - СМИ
Россиянка оставила детей в Испании: дочь мертва
Что стоит покупать в ИКЕА в маленькую квартиру, а что — нет
Что придет на смену эпохе дачников
Фоторепортажи
1313 самых зрелищных научных фотографий из России
12Протесты перед зданием парламента Грузии
04:53 (мск), источник: ТАСС

В кабмине назвали условие для сохранения транзита газа через Украину

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/ — Первый замглавы аппарата правительства Сергей Приходько подчеркнул, что для сохранения транзита газа через Украину нужно урегулирование судебных споров.

Источник: Reuters

Россия готова сохранить транзит газа через Украину после 2019 года, но только на экономически рентабельных условиях и в случае справедливого урегулирования судебных споров между «Газпромом» и «Нафтогазом». Об этом заявил журналистам первый замглавы аппарата правительства РФ Сергей Приходько.

«Что касается транзита российского газа через территорию Украины, то мы готовы его сохранить на экономически рентабельных условиях, но в случае справедливого урегулирования всех судебных споров между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», — сказал представитель кабмина.

Он подчеркнул, что концепция строящегося «Северного потока — 2» не предусматривает прекращения транзита по действующим маршрутам и «это касается как Украины, так и других стран».

«Российская сторона неоднократно заявляла о готовности сохранить транзит газа через украинскую газотранспортную систему на взаимоприемлемых условиях после 2019 года. Для того, чтобы это произошло, необходимо урегулировать отношения между заинтересованными компаниями, согласовать экономические условия и создать атмосферу, способствующую нормальному диалогу», — сказал Приходько.

Читайте также
В Киеве предложили новый способ закупки российского газа

Отвечая на вопрос, будет ли тема «Северного потока — 2» и украинского транзита подниматься во время переговоров в Гавре в понедельник премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и премьер-министра Франции Эдуара Филиппа, представитель кабмина РФ отметил, что российская сторона готова «обсуждать любую тематику, в том числе связанную с поставками российского газа в Европу». Приходько напомнил, что, учитывая рост спроса в Европе на энергоносители, Москва выступает за диверсификацию маршрутов поставок за счет использования новой и уже существующей инфраструктуры при условии наличия экономической привлекательности и целесообразности таких проектов.

Как подчеркнул первый замглавы аппарата кабмина, «Северный поток — 2» является сугубо экономическим проектом, связанным с ростом спроса на газ в Европе из-за снижения угольной и атомной энергогенерации.

Новый газопровод обеспечит устойчивые и рентабельные поставки российского газа по кратчайшему пути от месторождений на Ямале до потребителей в Европе.
Сергей Приходько
первый замглавы аппарата правительства

Новый трубопровод и старый транзит

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд. Его запуск ожидается до конца 2019 года.

Украина выступает против сооружения этого газопровода, поскольку, по мнению Киева, это вредит экономическим интересам страны. Действующий контракт на транзит газа через Украину истекает 31 декабря 2019 года. Еврокомиссия рассчитывает добиться от России гарантий хотя бы частичного сохранения украинского транзита с 2020 года.

Зависимость стран Европы от российского газа
Источник:©РИА "Новости"
 Слова, с которыми измученная Ахматова обратилась к Сталину
Они поедают все живое, а женщины порой даже жрут собственных детей
ВЦИОМ: россияне выступили против сокращения рабочей недели
Высшее образование станет недоступнее
Умер исполнитель главной роли в фильме «Овод» Андрей Харитонов
В Башкирии мужчина с ножом убил трех и ранил еще двух человек
Малышева назвала самую эффективную диету
Полиция установила личность напавшего на полицейского в Грозном
Здоровье
9 вредных блюд, которые все любят Некоторые из них даже считаются полезными.
Hi-Tech
Зачем смартфону зум-камера? Пять необычных сценариев Не только чтобы заглядывать в окна.
Кино
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск» Европейскую драму, продюсером которой выступил Люк Бессон, представили российским зрителям
Авто
Новый «дешевый» внедорожник Mercedes: решаем красивый или нет Первые фотографии нового серийного Mercedes-Benz GLB немцы показали на прошлой неделе. На тест-драйве роскошного внедорожника марки по имени GLS нам неожиданно представили еще и GLB. Покататься не дали, но первые впечатления от этой модели у нас уже есть
Недвижимость
Кто такие идеальные соседи по мнению россиян: инфографика
Банкиров попросили смягчить требования к обанкротившимся ипотечникам
Как бороться со стрессом в городе
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Популярные темы на «Детях»
Аборт казнить нельзя помиловать! 366
Для тех кто знает мою ситуацию 348
Алименты, стоит ли подавать? 315
Без мозгов. 189
Леди
Сколько стоит наряд 54-летней Ирины Безруковой 54-летняя телеведущая опубликовала фото в пыльно-розовом брючном костюме. Сколько стоит наряд Ирины? Рассказываем ниже.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь