12:00 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Как плацкарта ляжет
ФАС предлагает реформу тарифов для низкобюджетных вагонов.
Цены на железнодорожные билеты в плацкартных и общих вагонах могут вырасти. ФАС предлагает перестать субсидировать перевозки в таких вагонах в целом, выделив взамен ряд «социально значимых» направлений, на которые и будут направляться госсубсидии в размере 8,5 млрд руб. в год. Остальные тарифы в низкобюджетных типах вагонов служба считает нужным дерегулировать. Однако эксперты сомневаются в возможности выделить социально значимые направления так, чтобы избежать злоупотреблений со стороны пассажиров.
ФАС предложила кардинально изменить госрегулирование пассажирских перевозок в дальнем следовании. Сейчас служба регулирует цены на места в плацкартных и общих вагонах, которые по
Как стало известно «Ъ», в начале июня руководитель ФАС Игорь Артемьев написал курирующему
Действующие механизмы регулирования и субсидирования, добавляет он, компенсируют плохую работу перевозчика — непроданные места в плацкартных и общих вагонах. «В случае повышения эффективности в сегменте компания будет наказана сокращением субсидии», — отмечает господин Артемьев.
В период низкого спроса конкуренцию плацкарте составляют перевозки в купе по сниженным ценам, отмечает господин Артемьев, при этом «качество услуг в плацкартах и состояние обычных поездов не соответствуют ожиданиям пассажиров даже в low-cost-сегменте».
В связи с этим ФАС предложила изменить подход к тарифообразованию, перейдя к регулированию цен только на социально значимых маршрутах и без привязки к типу вагонов или поездов. При этом субсидии (8,5 млрд руб. в год) предлагается закрепить как долгосрочные и безусловные. За вычетом социально значимых направлений весь остальной сегмент плацкартных и общих мест предлагается дерегулировать. Также при необходимости следует увеличить инвестиции «в ускоренное обновление подвижного состава в low-cost-сегменте».
В ФАС от комментариев отказались, в аппарате Максима Акимова не ответили на запрос «Ъ». В Минтрансе сообщили, что выступают за совершенствование госрегулирования в области пассажирских перевозок, но «данное предложение ФАС должно быть детально проработано». В ФПК его комментировать не стали.
«То есть проблема не только в том, регулируемым или дерегулированным является тариф, и даже в основном — не в этом», — говорит эксперт. Он считает предложение субсидировать только социально значимые маршруты практически неосуществимым: «Маршрут поезда, в отличие от самолета, не связывает только два города, а имеет массу промежуточных остановок и корреспонденций (пар станций, между которыми можно доехать данным маршрутом). А субсидировать на маршруте билеты между одними корреспонденциями и не субсидировать другие редко когда осмысленно».
Кирилл Янков приводит в пример маршрут Москва—Калининград, субсидируемый в части Калининграда, но не субсидируемый в части проезда за рубеж.
Однако, говорит он, идти в этом направлении нужно, но не одним решением, а с глубоким анализом всей маршрутной сети.
Председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта Павел Иванкин согласен, что эффективность перевозок пассажиров в регулируемом сегменте действительно снижается, а заинтересованности ОАО РЖД в ее повышении нет. Но, подчеркивает эксперт, плацкартные вагоны являются для некоторых регионов и пассажиров единственным средством перемещения, и в погоне за оптимизацией и снижением стоимости важно не потерять именно такого пассажира.
Наталья Скорлыгина