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11:38 (мск), источник: Газета Коммерсантъ

Неравенство не лечится в кредит

Ученые предостерегают власти РФ от политики, ведущей к финансовому кризису.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

В исследовании экономистов, опубликованном Центром финансовой стабильности и развития Университета Хэнаня (КНР), на примере РФ впервые показана прямая зависимость между ростом доходного неравенства и частного кредитования в крупных развивающихся экономиках. Основываясь на гипотезе профессора Чикагского университета, экс-главы ЦБ Индии Рагурама Раджана о том, что стимулирование доступа к дешевым кредитам вместо активизации перераспределения в ответ на рост неравенства привело к банковскому кризису 2008−2009 годов в США, ученые заключают: высокое доходное расслоение в России, вероятно, будет иметь последствия для финансовой стабильности и может спровоцировать банковский кризис.

Работа «Неравенство и рост кредитования в российских регионах» (.pdf) ученых из Университета Хэнаня (КНР), Университета Зеппелин (ФРГ) и Калифорнийского госуниверситета (США) призвана исследовать гипотезу Раджана на примере большой переходной экономики. Суть гипотезы, выдвинутой в 2010 году профессором Чикагского университета Рагурамом Раджаном, состоит в том, что 30 лет роста доходного неравенства в США вынуждали политиков прибегнуть к перераспределению доходов. Но вместо увеличения трансфертов для сглаживания расслоения или усиления прогрессивности налогообложения они стимулировали дешевые кредиты для домохозяйств (в том числе ипотечные). Именно это, по его мнению, привело к бурному росту цен на недвижимость — и к банковскому и финансовому кризису 2008−2009 годов.

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Авторы исследования указывают, что сильная связь между ростом неравенства и частного кредитования уже обнаружена учеными в США, Австралии, Великобритании и Канаде, схожие результаты получены и для экономики Литвы. Однако, отмечают они, на больших переходных экономиках эта гипотеза не тестировалась, объясняя выбор России в качестве предмета исследования резким ростом расслоения в стране в постсоветский период, наличием больших объемов данных (исследовались 75 регионов) и особенностями системы перераспределения и налоговой системы, где основные поступления во всех регионах приходятся на одни и те же налоги. В качестве инструментов тестирования гипотезы аналитиками использовались статичная и динамическая модели, а также несколько разнообразных статистических методов. Результат оказался «не только статистически значим, но имеет заметные экономически последствия»: прирост коэффициента Джини на 0,01 процентных пункта соответствует приросту доли кредитования в ВРП региона на 0,25 процентных пункта.

«Россия часто подвергается глубоким экономическим, валютным, банковским и финансовым кризисам… Высокая степень финансовой уязвимости России видится результатом популистской макроэкономической политики, низкого качества управления, сильной зависимости от экспорта топлива и структурных проблем экономики. Рост доходного неравенства — одна из важнейших характеристик текущего развития страны, он сопровождался бурным ростом кредитования. Мы обнаружили положительную (и сильную) взаимозависимость между доходным неравенством и частным кредитованием. В целом полученные нами результаты поддерживают гипотезу Раджана в том, что политическим ответом на рост расслоения в России стало расширение доступа домохозяйств к ипотечным и другим кредитам», — заключают авторы работы.

Заметим, российские экономические власти признают, что проблема доходного неравенства, как и проблема бурного роста частного кредитования — одни из самых серьезных текущих рисков для макроэкономической стабильности. И хотя правительство намерено увеличить объемы перераспределения в пользу самых бедных граждан, а ЦБ предпринимает все больше усилий для охлаждения растущего двузначными темпами частного кредитования, системной политики, направленной на снижение доходного неравенства в РФ, не проводится.

Алексей Шаповалов

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