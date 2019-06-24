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11:47 (мск), источник: Lenta.Ru

Европа начала отказываться от российского угля

Цены на российский уголь в Европе упали до низших значений за последние три года, пишет газета «Ведомости».

Источник: Reuters

По информации издания, стоимость тонны российского угля с поставкой в Риге составляет 47 долларов. Это минимальный показатель с июня 2016 года. Он ниже себестоимости, которая равняется примерно 50−55 долларам за тонну с учетом доставки, отмечают опрошенные аналитики, а значит, российские угольные компании в течение последних месяцев работают в убыток.

В качестве главных причин падения цен называются теплая зима в Европе, избыток угля на складах, а также нарастающая тенденция по его замещению более экологичным топливом, в первую очередь, сжиженным природным газом (СПГ). Этому способствуют и низкие цены на газовом рынке.

Кроме того, экономисты предсказывают более резкое падение во второй половине 2019 года. Отчасти возместить упавший спрос удастся за счет продаж в азиатские страны, полагают они, однако полностью компенсировать его не получится из-за дефицита вагонов.

В этих условиях маржинальность (прибыльность) российских угольных компаний снизится с 10 до 2−3 долларов с тонны ископаемого.

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