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12:30 (мск), источник: Интерфакс

Роспотребнадзор усилит контроль за алкоголем из Грузии из-за проблем с качеством

Москва. 24 июня. INTERFAX.RU — Роспотребнадзор заявляет об усилении контроля за ввозом грузинских вин и других алкогольных напитков из Грузии в Россию.

Источник: Reuters

«Роспотребнадзором усилен контроль за качеством и безопасностью алкогольной продукции производства Грузия, поступающей на территорию Российской Федерации», — говорится в сообщении, размещенном на официальном сайте ведомства в понедельник.

Качество грузинской алкогольной продукции в динамике становится хуже, заявляет Роспотребнадзор.

В Роспотребнадзоре сообщили, что за четыре года (с 2014 по 2018 гг.) объем грузинского алкоголя, не соответствующего обязательным требованиям, увеличился почти в три раза — до 203 тыс. литров. В ведомстве перечислили производителей: АО «Багратиони-1882», ООО «Болеро энд Компании», ООО «Кахетинское традиционное виноделие», ООО «Бадагони», ООО «Дом грузинского вина», ООО «Корпорация грузинское вино», ООО «Компания грузинских вин и алкогольных напитков», ООО «Батоно».

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«Все партии указанной продукции не допущены к ввозу на территорию Российской Федерации», — отмечается в сообщении.

Ранее Россия уже вводила запрет на поставки вина и минеральной воды из Грузии в 2006 году из-за претензий к качеству. Экспорт грузинского вина на рынок РФ был возобновлен с июня 2013 года.

В Грузии в настоящее время проходят массовые манифестации. Поводом к акциям протеста и беспорядкам в ночь на 21 июня стал приезд в Грузию делегации российских депутатов для участия в Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). По данным Минздрава Грузии, в ходе столкновений пострадали 240 человек, в том числе 80 полицейских.

21 июня, президент России Владимир Путин подписал указ, временно запрещающий с 8 июля российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки россиян с территории РФ на территорию Грузии, а туроператорам и турагентам рекомендующий воздерживаться от реализации туристического продукта, предусматривающего перевозки граждан в Грузию.

В субботу 22 июня стало известно, что с 8 июля также вводится временный запрет для грузинских авиаперевозчиков на рейсы в российские аэропорты.

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