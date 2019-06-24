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13:53 (мск), источник: Ведомости

Якобашвили отказался приезжать в Россию после обыска в его музее

Сейчас бизнесмен находится во Франции.

Источник: Андрей Гордеев / Ведомости

Один из основателей «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание». Об этом он заявил Русской службе BBC.

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По его словам, он не был в России с марта и не планировал приезжать в ближайшее время: «Но из-за этой истории [с обысками] не приеду тем более, пока с этим делом не разберутся. Неадекватные вещи творятся». Бизнесмен добавил, что у него в настоящее время нет активной деятельности в России, кроме музея, который «работает сам по себе». Он также отметил, что ездит по работе в Женеву, Лондон, Конго, Руанду, а сейчас находится во Франции.

18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Бизнесмен тогда отмечал, что находится в Женеве на конференции Международной организации труда, которая должна была продлиться до 21 июня.

Источник в следственных органах рассказывал «Ведомостям», что ФСБ расследует дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), в котором фигурирует Якобашвили.

Дело было возбуждено по жалобе бывшего партнера бизнесмена по бизнесу Бориса Минахи, который обвиняет его в краже средств Ейского портового элеватора в Краснодарском крае на Азовском море.

Якобашвили — член правления и вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП). Организация, комментируя дело бизнесмена, заявила, что глубоко озабочена обысками в музее: бизнес в очередной раз столкнулся с использованием уголовно-процессуальных методов для решения экономических споров, это недопустимо. Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис Титов назвал дело попыткой оказать давление на предпринимателя.

Якобашвили занимает 144-е место в списке богатейших бизнесменов России Forbes. Его состояние оценивается в $750 млн.

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