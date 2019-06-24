13:53 (мск), источник: Ведомости
Якобашвили отказался приезжать в Россию после обыска в его музее
Сейчас бизнесмен находится во Франции.
Один из основателей «Вимм-Билль-Данн» Давид Якобашвили не приедет в Россию, пока не окончится разбирательство после обысков, которые ФСБ провела в его музее «Собрание». Об этом он заявил Русской службе BBC.
По его словам, он не был в России с марта и не планировал приезжать в ближайшее время: «Но
18 июня ФСБ провела обыски в музее «Собрание» Якобашвили. Бизнесмен тогда отмечал, что находится в Женеве на конференции Международной организации труда, которая должна была продлиться до 21 июня.
Источник в следственных органах рассказывал «Ведомостям», что ФСБ расследует дело по ст. 159 Уголовного кодекса (мошенничество), в котором фигурирует Якобашвили.
Якобашвили — член правления и
Якобашвили занимает 144-е место в списке богатейших бизнесменов России Forbes. Его состояние оценивается в $750 млн.