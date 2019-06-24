18:38 (мск), источник: Коммерсантъ
Путин заявил о рекордном росте выручки от экспорта военной продукции
Президент России Владимир Путин заявил о росте выручки от экспорта военной продукции на 45%.
Совокупный портфель заказов, по его словам, достиг рекордного показателя почти в $54 млрд.
«Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд и вплотную приблизились к отметке в $16 млрд. При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется», — сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам международного
По словам президента, на данный момент Россия «уверенно занимает второе место» на мировом рынке вооружений. «Благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на 2%», — добавил он.
Как сообщал в интервью «Ъ» директор Федеральной службы по