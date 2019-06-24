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18:38 (мск), источник: Коммерсантъ

Путин заявил о рекордном росте выручки от экспорта военной продукции

Президент России Владимир Путин заявил о росте выручки от экспорта военной продукции на 45%.

Источник: РИА "Новости"

Совокупный портфель заказов, по его словам, достиг рекордного показателя почти в $54 млрд.

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«Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвертый год подряд и вплотную приблизились к отметке в $16 млрд. При этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется», — сказал глава государства на заседании комиссии по вопросам международного военно-технического сотрудничества (стенограмма опубликована на сайте Кремля).

По словам президента, на данный момент Россия «уверенно занимает второе место» на мировом рынке вооружений. «Благодаря последовательной реализации принятых в ходе предыдущих заседаний решений в 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на 2%», — добавил он.

Как сообщал в интервью «Ъ» директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев, экспорт российских вооружений уже на протяжении трех лет удается удерживать на уровне $15 млрд. По состоянию на конец 2018 года портфель заказов составлял около $55 млрд.

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