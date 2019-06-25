10:52 (мск), источник: Газета Коммерсантъ
Инвестдоходная пауза
ПФР предложил освободить от потерь накопления будущих пенсионеров.
Пенсионный фонд России (ПФР) предлагает ввести мораторий на изъятие инвестиционного дохода при досрочных переходах граждан между страховщиками. В прошлые годы на этом россияне потеряли более 120 млрд руб. Год назад против подобного годового срока инвестирования выступали в ЦБ, однако сейчас регулятор не уточнил свою позицию. С требованиями льгот для НПФ выступают и отраслевые лоббисты. Вместе с тем, по мнению экспертов, за предложением ПФР должен следовать пересмотр всей системы гарантирования, в рамках которой граждане и теряют часть накоплений.
Пенсионный фонд России предлагает ввести мораторий на потерю гражданами инвестиционного дохода в случае досрочной смены страховщика, следует из письма ПФР в Минтруд, с которым ознакомился «Ъ». Отправку документа подтвердили в ПФР, его получение — в Минтруде. Кроме того, в министерстве заявили, что «вопрос планируется рассмотреть с учетом экспертных оценок Минфина, Минэкономики, ЦБ».
В письме ПФР указывает, что 99% удовлетворенных им заявлений граждан о переводе накоплений являются досрочными. К тому же «имеются многочисленные нарушения прав застрахованных лиц, повлекшие потерю средств пенсионных накоплений». «Введение моратория на удержание текущим страховщиком инвестиционного дохода и передача средств в фактическом объеме позволят существенно уменьшить негативные финансовые последствия незаконного досрочного перехода для застрахованных лиц», — говорится в письме.
С 2015 года была введена система гарантирования прав застрахованных лиц, в частности, предполагающая, что гражданин имеет право переводить свои накопления без потерь от одного страховщика к другому лишь один раз в пять лет.
Счетная палата ранее указывала на многочисленные «риски фальсификации» заявлений о переводе гражданами пенсионных накоплений, поданных через удостоверяющие центры. После же отмены в середине 2017 года этого способа подачи документов на смену страховщика возникли другие риски фальсификаций заявлений, подаваемых через курьеров. Таким образом, граждане могли лишиться своих денег, даже не предпринимая никаких усилий, направленных на переход из фонда в фонд. За четыре года граждане потеряли более 120 млрд руб. В Минфине и Минэкономики не ответили на запрос «Ъ».
Если фонды будут предлагать людям возможность переводить накопления в более короткий период времени,
один-тригода, без потери дохода, — это тоже обсуждаемая вещь. Но человек не должен бегать.
Масштабными потерями граждан, в том числе и рисками таких потерь в результате неправомерных переводов, обосновывали свои предложения отраслевые СРО. Так, Ассоциация НПФ предлагала на несколько лет приостановить прием заявлений на досрочную смену страховщика, а Национальная ассоциация НПФ (НАПФ) — ограничить переходы одним разом в пять лет после фиксации инвестиционного дохода на счетах клиентов.
Однако в ПФР с идеями коллег не согласны. Реализация их инициатив, по мнению фонда, «ограничит право застрахованного лица на смену страховщика в условиях неудовлетворительных результатов инвестиционной деятельности и уровня сервиса текущего страховщика». «Мы не поддерживаем возврат к однолетним переходам (де-факто мораторий, предлагаемый ПФР, предполагает временный возврат к ним.— “Ъ”)», — заявляли «Ъ» в марте прошлого года в ЦБ. В понедельник представитель регулятора не ответил на вопрос, изменилась ли его позиция за год. «По нашему мнению, полная отмена штрафных санкций за досрочный переход из фонда в фонд лишь усугубит проблему и приведет к активизации недобросовестных участников рынка в деле переманивания клиентов у коллег», — говорит президент НАПФ Константин Угрюмов.
Как считает гендиректор «Пенсионных и актуарных консультаций» Евгений Якушев, «недобросовестная практика — это не столько потеря инвестдохода, сколько доминирование интересов фондов и их агентов над интересами клиентов». По его словам, сейчас сама идея потери инвестдохода дискредитирует сформировавшуюся систему ОПС, подрывая доверие граждан к страховщикам. В связи с заморозкой взносов пенсионные счета пополняются лишь за счет инвестдохода. «В результате из относительно справедливой меры его потеря превратилась в абсолютно несправедливую», — считает господин Якушев. Поэтому, по его словам, предложение ПФР рационально, но за ним, согласно логике, должна последовать дискуссия о самом будущем системы гарантирования.
Илья Усов