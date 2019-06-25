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11:34 (мск), источник: РИА Новости

В Грузии хотят пустить для российских туристов «шаттлы» из Баку и Еревана

ТБИЛИСИ, 25 июн — РИА Новости. Глава ассоциации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили в эфире грузинского Первого канала предложил запустить из аэропортов Баку, Еревана и турецкого Трабзона бесплатные автобусы для перевозки российских туристов.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, они звонят в тбилисские гостиницы и представителям курортных городов с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию.

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Кроме того, обсуждается возможность организовать чартерные рейсы. Он отметил, что готовность к этому выразили Украина и Казахстан.

Ранее Алавердашвили сообщал, что убытки Грузии могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов).

Что происходит в Грузии

Двадцатого июня в Тбилиси начались массовые акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.

Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.

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24 июня© Ньюстюб
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