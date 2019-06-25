В Грузии хотят пустить для российских туристов «шаттлы» из Баку и Еревана

По его словам, они звонят в тбилисские гостиницы и представителям курортных городов с просьбой помочь найти альтернативные пути для приезда в Грузию.
Кроме того, обсуждается возможность организовать чартерные рейсы. Он отметил, что готовность к этому выразили Украина и Казахстан.
Ранее Алавердашвили сообщал, что убытки Грузии могут достичь 2,1 миллиарда лари (около 750 миллионов долларов).
Двадцатого июня в Тбилиси начались массовые акции протеста: митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия.
Протесты вылились в антироссийские и антиправительственные беспорядки, началось противостояние ультрас и полиции. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала Россию врагом и заявила, что Москва заинтересована в общественном расколе страны.