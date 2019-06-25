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06:16 (мск), источник: Российская газета

Электронная путевка станет обязательной

В России определены правила заключения договоров о реализации туров в электронной форме. Договоры, заключенные онлайн, признаются равнозначными документам на бумажных носителях, подписанным собственноручной подписью заказчика. Постановление правительства об этом вступает в силу с 25 июня.

Источник: РИА "Новости"

Подавать заявки, заключать договоры можно будет через личные кабинеты на сайтах туроператоров. Создавать личные кабинеты (без необходимости устанавливать специальное программное обеспечение) туроператоры должны за свой счет. И предоставлять доступ к ним туристам им придется тоже бесплатно.

В заявке должны быть указаны наименование организации, если заказчик — юрлицо, фамилия, имя, отчество, если заказчик — индивидуальный предприниматель или физическое лицо. Также организации указывают идентификационный номер налогоплательщика, а граждане — серию, номер и вид документа, удостоверяющего личность туриста. Также в заявке указывают телефон для связи, адрес электронной почты.

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Подписывать договоры со стороны туриста будут простой электронной подписью, то есть с помощью логина и пароля при входе в личный кабинет.

Если заказчик представляет документы при личном приеме, то они вносятся в информационную систему туроператором или турагентом. При этом туристу здесь же предложат пройти процедуру регистрации в личном кабинете на сайте туроператора. А туроператоры и турагенты будут обмениваться информацией между собой с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.

Правила вводятся для перехода в будущем на единую информационную систему «Электронная путевка». Сейчас использование электронных договоров является добровольным, поскольку пока самой электронной путевки не существует.

Система начнет действовать, как только будет определен ее оператор. По мнению экспертов, электронная путевка станет обязательной. И сейчас у участников рынка есть время, чтобы постепенно перейти на обмен электронными документами.

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