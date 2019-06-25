09:40 (мск), источник: Ведомости
Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты
Сбербанк ввел возможность переводить деньги с кредитных карт на дебетовые между своими клиентами, сообщает РБК со ссылкой на
С 25 июня такая возможность появилась в
Мгновенный перевод можно будет сделать по номеру телефона или карты. За него предусмотрена такая же комиссия, как и за снятие наличных с этих карт в банкомате — на уровне 3%, но не менее 390 руб. Отправителю нужно будет перевести минимум 13 тыс. руб., в противном случае комиссия будет еще выше.
Беспроцентный период на перевод с кредитных карт не распространяется. Клиенту сразу придется выплачивать проценты — от 21,9 до 25,9% в зависимости от карты.
Новый сервис — ответ на растущую потребность клиентов Сбербанка, пояснил РБК