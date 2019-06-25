10:14 (мск), источник: РИА Новости
Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей
МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или
Как рассказали в Mail.ru, авторизация с помощью СМС или
В дальнейшем Mail.ru планирует дать возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках.
«Ключевые направления стратегии Почты Mail.ru — безопасность и удобство, поэтому мы постоянно находим новые способы улучшения нашего продукта. Зачастую почта является “ключом” ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать», — прокомментировала
Почта Mail.ru была запущена в 1998 году. Сейчас у сервиса около 100 миллионов активных аккаунтов. Ежедневно пользователи отправляют около 380 миллионов писем. Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.