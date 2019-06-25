Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поблагодарил за убийство сына: исход перестрелки у дома Кадырова
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Поликлиники будут отмечать звездами — как отели
Дочь Веры Брежневой заметно поправилась
Самый дорогой дом России нашли на Рублевке
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Недовольство Грузии остановкой турпотока из РФ рассмешили Пушкова
Россияне и грузины затеяли кровавую драку в Турции
Бойкотирующая Россию София Ротару удивила новым решением
Трагедия для РФ: детали гибели туристов в Сочи
Кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
Сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
От 30 до 60: как надо и не надо носить мини (фото звезд)
В гостях: как выглядит квартира 73-летнего Леонида Якубовича
Видео: бомба из РФ весом 1,5 тонны похоронила десятки террористов
За секунду до катастрофы: Су-22 РФ поразила ракета
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
28Город будущего
15Собачья работа: в России отмечается день кинолога
10:14 (мск), источник: РИА Новости

Почтовый сервис Mail.ru откажется от паролей

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Почтовый сервис Mail.ru вводит новые способы входа в почтовый ящик — через одноразовые коды, полученные по СМС или push-уведомление, в перспективе компания планирует полностью отказаться от пароля, сообщили РИА Новости в пресс-службе интернет-компании.

Источник: РИА Новости

Как рассказали в Mail.ru, авторизация с помощью СМС или push-уведомления подразумевает использование уникального кода, который формируется в момент запроса, его невозможно угадать или подобрать. Он действует в течение ограниченного времени и только для одной авторизации. Такой способ авторизации является более надежным с точки зрения безопасности, а также более удобным, подчеркнули в компании.

В дальнейшем Mail.ru планирует дать возможность создавать ящики без пароля или отказаться от использования пароля в ранее созданных ящиках.

Кроме того, будут введены дополнительные способы авторизации с помощью физических устройств (ключей) и биометрических данных — отпечатков пальцев, определения лица и тому подобное.
Читайте также
Mail.Ru обновила логотип

«Ключевые направления стратегии Почты Mail.ru — безопасность и удобство, поэтому мы постоянно находим новые способы улучшения нашего продукта. Зачастую почта является “ключом” ко всем остальным сервисам пользователя, поэтому забота о безопасности почтового ящика критически важна. В перспективе нововведение существенно усилит безопасность почты, ведь если пароль отсутствует, то его нельзя потерять или подобрать», — прокомментировала вице-президент Mail.ru Group Анна Артамонова.

Почта Mail.ru была запущена в 1998 году. Сейчас у сервиса около 100 миллионов активных аккаунтов. Ежедневно пользователи отправляют около 380 миллионов писем. Сервис входит в топ-5 мировых сервисов по дневной аудитории.

 Названа причина смерти актера Андрея Харитонова
В Чечне пояснили слова Кадырова о '200 километрах от Грозного до Тбилиси'
Россия подала заявку на участие в ПАСЕ
Федерация футбола Грузии отреагировала на антироссийскую акцию
Банковский террор. Как избавиться от навязчивых звонков
Сбербанк ввел возможность перевода денег с кредитной карты
Что ели и как шутили на приёмах в Кремле
Уведомления об уплате налогов перестанут приходить по почте
Здоровье
Это не усталость: вы просто выгорели Если вы ощущаете, что вот-вот и вы вступите в «клуб выгоревших», сделайте шаг назад. Попробуйте понять, что происходит не так, и снимите себя с крючка, на который вас повесили обстоятельства.
Hi-Tech
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Кино
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе Актеры воссоединились на площадке второго сезона криминальной драмы «Преступление»
Авто
В России закрылся один из старейших автомобильных журналов Издательский дом «Бурда» принял решение полностью свернуть автомобильный сегмент своего бизнеса, закрыв автомобильные журналы «АвтоМир» и Quattroruote
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
Как совмещать материнство с работой и не выгореть Петрановская объяснила, как грамотно распределять обязанности в семье и распознать эмоциональное выгорание 
Леди
Алла Пугачева затмила Светлану Лободу на вечеринке Звездные друзья повеселились в замке.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь