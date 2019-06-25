Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Водитель упал со скалы высотой 150 метров и выжил (видео)
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Пособие на детей повысят с 50 рублей до 10 тысяч
Историк рассказал, какую судьбу гитлеровцы готовили людям из СССР
Москвичи массово задумались о переезде
Застолье государственной важностиЧто ели и как шутили на приёмах в Кремле
Погибшую на Волге российскую певицу подняли с глубины 17 метров
Россияне и грузины затеяли кровавую драку в Турции
Умер актер Андрей Харитонов
Мария Голубкина с сыном посетила премьеру фильма «Курск»
Умеркла актриса Покровская, мать Михаила Евремова
Московский отравитель рассказал о своем угощении
Умер Анатолий Михалев
Умер Андрей Харитонов
Кенийская бегунья оказалась мужчиной (фото)
Сколько дает реклама Медведевой и Загитовой
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Как квартиры отравляют своих владельцев
Фоторепортажи
13Скончалась Алла Покровская
11Фотограф делает невероятные снимки рептилий
16:35 (мск), источник: RNS

В Госдуму внесен законопроект о безнадежных долгах за ЖКХ

В Госдуму внесен законопроект о признании безнадежными к взысканию долгов за жилищно-коммунальные услуги с истекшим сроком исковой давности (3 года), соответствующие поправки предлагается внести в Жилищный кодекс РФ. Законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Источник: РИА "Новости"

Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутат Алексей Диденко, а также сенаторы Иван Абрамов и Сергей Леонов.

«Безнадежной к взысканию признается задолженность по жилищно-коммунальным платежам, числящаяся за гражданами, уплата и (или) взыскание которой невозможна в случае принятия судом акта, в соответствии с которым исполнитель жилищно-коммунальных услуг утрачивает возможность взыскания задолженности в связи с истечением установленного срока ее взыскания», — говорится в тексте законопроекта.

В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что общий долг россиян за услуги ЖКХ составляет более 1,2 трлн рублей, при этом «оплата счетов ЖКХ — одна из самых больших статей расходов россиян». «На 2018 год жители страны, в среднем, тратили на коммунальные услуги 10,9% всех своих расходов. Это вторая по величине строка трат: для сравнения — на продукты питания россияне тратят 29,5% расходов, а на одежду и обувь — 8,8%», — отмечается в пояснительной записке.

Депутаты отмечают, что российские суды применяют срок исковой давности при взыскании с граждан долгов за ЖКХ, однако «управляющие компании продолжают включать в платежные документы задолженность, образовавшуюся вне сроков исковой давности».

Читайте также

Долги по ЖКХ: коллекторов отстранят от работы с должниками
Во время загрузки произошла ошибка.
23 марта© Ньюстюб
 Порошенко предложил переименовать Грузию
Кадыров назвал последствия антироссийской политики в Грузии
В России многократно увеличат пособие на детей с полутора лет
Умерла народная артистка России Алла Покровская
Команду Андрея Малахова назвали «бандитами» и обвинили в обмане
Названы самые агрессивные города России
Потребительские кредиты угрожают российской экономике
Фотограф снимает самых редких и опасных рептилий в мире (фото)
На пляже на Гоа появилась огромная «акула» (фото)
Здоровье
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Пользователи Сети раскритиковали резидента Comedy Club Семена Слепакова за неудачную шутку о зарплатах врачей.
Hi-Tech
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Представлен новый «Некст»: это не «Газель», а BMW Марка BMW презентовала концепт серии Vision под названием M Next
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
и мне навеяло. Как мы выжили без интернета) 358
Resort - 2020 297
Окорочка с картохой гостям это совсем отстойно? 276
Не хочу внуков 222
Леди
Алла Пугачева затмила Светлану Лободу на вечеринке Звездные друзья повеселились в замке.
Все о ремонте
Как семейная пара отремонтировала дом своими руками
Как внести в интерьер атмосферу бохо без ремонта
6 культовых диванов на все времена
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь