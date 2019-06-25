16:35 (мск), источник: RNS
В Госдуму внесен законопроект о безнадежных долгах за ЖКХ
В Госдуму внесен законопроект о признании безнадежными к взысканию долгов за
Авторами законопроекта являются глава комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов, депутат Алексей Диденко, а также сенаторы Иван Абрамов и Сергей Леонов.
«Безнадежной к взысканию признается задолженность по
В пояснительной записке авторы законопроекта указывают, что общий долг россиян за услуги ЖКХ составляет более 1,2 трлн рублей, при этом «оплата счетов ЖКХ — одна из самых больших статей расходов россиян». «На 2018 год жители страны, в среднем, тратили на коммунальные услуги 10,9% всех своих расходов. Это вторая по величине строка трат: для сравнения — на продукты питания россияне тратят 29,5% расходов, а на одежду и обувь — 8,8%», — отмечается в пояснительной записке.
Депутаты отмечают, что российские суды применяют срок исковой давности при взыскании с граждан долгов за ЖКХ, однако «управляющие компании продолжают включать в платежные документы задолженность, образовавшуюся вне сроков исковой давности».