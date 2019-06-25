«К нам много вопросов, и у нас много». Глава «Аэрофлота» прокомментировал расследование крушения SSJ 100

«МАК (Межгосударственный авиационный комитет) опубликовал предварительный отчет катастрофы. К нам много вопросов, и у нас много вопросов», — сказал Савельев.
Он подчеркнул, что трагедия произошла в 2019 году, а в 2018-м уровень безопасности полетов «Аэрофлота» составил 99,974%.
По словам Савельева резкое снижение чистой прибыли авиаперевозчика объясняется беспрецедентным подорожанием керосина и девальвацией рубля. В частности, рост стоимости топлива привел к дополнительным расходам в 48 млрд рублей. В итоге чистая прибыль компании сократилась с 23 млрд рублей в 2017 году до 5,7 млрд рублей в 2018-м.
Помимо этого, Савельев пожаловался на демпинг на рынке авиаперевозок в России. Он утверждает, что причина в переизбытке самолетов, передает «Интерфакс».
Глава «Аэрофлота» отметил, что парк группы авиакомпании состоит из 366 воздушных судов. В сравнении с прошлым годом он увеличился на 41 самолет, что «довольно много». По словам Савельева, такая ситуация сложилась из-за решения ремаркетировать флот после ввода антироссийских санкций. «Мы не могли отказаться от тех самолетов, которые были заказаны, но мы смогли перенести их поставку на более поздний срок — и вот они начинают подходить», — подчеркнул Савельев.
5 мая самолет Sukhoi Superjet 100 выполнил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. В результате погиб 41 человек. В числе версий причин случившегося, которые рассматривает следствие, — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и лиц, проводивших технический осмотр борта, неисправность самолета и неблагоприятные метеоусловия. Оба пилота лайнеры выжили. Их временно отстранили от полетов.
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