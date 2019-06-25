Правительство решило не продлевать заморозку цен на бензин. Новые договоренности заключили на словах

Участникам совещания удалось договориться о сохранении цен на мелкооптовом рынке и АЗС на уровне, который не будет превышать инфляцию. В то же время издание не уточнило, как руководство страны планирует действовать в случае нарушения устных договоренностей.
В свою очередь, правительство еще может ввести заградительные экспортные пошлины на все виды нефтепродуктов — 90% от нефтяных, отметили «Ведомости». Такое предложение премьер-министр Дмитрий Медведев сделал еще осенью 2018 года. Однако пока вводить подобные ограничения не планируется, рассказал изданию один из федеральных чиновников.
По словам другого собеседника газеты, в правительстве решили не продлевать срок действия соглашения, поскольку «налоговый маневр работает и без него». Кроме того, источник «Ведомостей» отметил, что с 1 июля должна начать работать новая формула для механизма компенсации нефтяным компаниям за поставку моторного топлива на внутренний рынок. Это нововведение может привести к росту госвыплат компаниям.
Цены на бензин резко выросли весной 2018 года. В ноябре 2018 года правительство заключило с нефтяниками соглашение о заморозке цен на топливо, в конце марта его продлили до 1 июля. Независимый топливный союз в мае предупредил руководство страны, что в России возможен новый скачок цен на бензин. В то же время Федеральная антимонопольная служба сообщила о нарушении некоторыми нефтяными компаниями условий заморозки цен.