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15:12 (мск), источник: РИА Новости

«Аэрофлот» лишит топ-менеджеров премий из-за аварии SSJ100

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Топ-менеджеры «Аэрофлота» лишаются годовых премий из-за аварии самолета SSJ100, сообщил в ходе годового собрания акционеров компании гендиректор «Аэрофлота» Виталий Савельев.

Авария Sukhoi Superjet 100 в Шереметьево
12:15 (мск)«К нам много вопросов, и у нас много». Глава «Аэрофлота» прокомментировал расследование крушения SSJ 100
Источник: РИА Новости

«В наших KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась, топ-менеджмент лишается каких-либо вознаграждений по итогам работы за год. Поэтому после случившегося, то есть второй квартал и далее, мы, топ-менеджмент, никаких премий, ничего получать не будем, это в соответствии с теми документами которые для нас установлены», — сказал Савельев.

Самолет SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В качестве основных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.

Справка
Авария SU1492 — что случилось с «Суперджетом»?Восстанавливаем хронологию событий и объясняем технические детали.

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