«Аэрофлот» лишит топ-менеджеров премий из-за аварии SSJ100

«В наших KPI менеджмента предусмотрено, что в случае катастрофы, которая, к сожалению, случилась,
Самолет SSJ100 «Аэрофлота», следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в Шереметьево и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Согласно данным Гидрометцентра России, в тот день в Подмосковье наблюдалась гроза. По данным СК РФ, в результате катастрофы погиб 41 человек из 78 находившихся на борту. В качестве основных версий ЧП — недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и проводивших техосмотр лиц, а также неисправность самолета и метеоусловия.
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