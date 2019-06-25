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17:02 (мск), источник: Коммерсантъ

Самозанятых узаконят там, где они есть

Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики. Серая занятость по статистике особенно распространена на юге страны. Минэкономики, в свою очередь, считает необходимым включить в эксперимент территории Крайнего Севера и Забайкалья. Пока же официально самозанятых в стране около 114 тыс. человек.

Минфин и Минэкономики предлагают расширить действующий эксперимент по налогообложению самозанятых за счет теневых работников. Как говорится в письме министерств в правительство, на которые ссылается агентство «Интерфакс», предлагается в качестве критерия отбора субъектов для участия в эксперименте с 2020 года учитывать долю населения в возрасте 15−72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам.

Напомним, эксперимент по введению налога на профессиональный доход начался 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн руб. в год.

По данным ФНС, уже зарегистрировано более 114 тыс. таких работников.

Росстат фиксирует высокий уровень занятых в неформальном секторе экономики в Чечне (63,9%), Дагестане (55,0%), Ингушетии (49,2%), Кабардино-Балкарии (41,3%), Республике Северная Осетия—Алания (37,0%), в Крыму (34,8%), на Алтае (34,0%), в Севастополе (32,5%), Калмыкии (29,8%), Ставропольском крае (29,1%). «Интерфакс» ссылается также на мнение Минэкономики, изложенное в обращении в правительство, по которому к списку регионов для эксперимента следует включить территории Крайнего Севера, Забайкальский край и Туву.

Татьяна Гришина

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