17:02 (мск), источник: Коммерсантъ
Самозанятых узаконят там, где они есть
Власти хотят учесть серую занятость в налоговом эксперименте.
Минфин и Минэкономики предлагают расширить эксперимент по налогообложению самозанятых за счет учета работников в возрасте до 72 лет в неформальном секторе экономики. Серая занятость по статистике особенно распространена на юге страны. Минэкономики, в свою очередь, считает необходимым включить в эксперимент территории Крайнего Севера и Забайкалья. Пока же официально самозанятых в стране около 114 тыс. человек.
Минфин и Минэкономики предлагают расширить действующий эксперимент по налогообложению самозанятых за счет теневых работников. Как говорится в письме министерств в правительство, на которые ссылается агентство «Интерфакс», предлагается в качестве критерия отбора субъектов для участия в эксперименте с 2020 года учитывать долю населения в возрасте 15−72 лет, занятого на основной работе в неформальном секторе экономики, и самостоятельно занятых в общей численности занятого населения по субъектам.
Напомним, эксперимент по введению налога на профессиональный доход начался 1 января 2019 года в Москве, Московской и Калужской областях, а также в Татарстане. Налоговая ставка установлена в размере 4% от дохода, полученного при реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам, и 6% в отношении доходов от реализации ИП и юрлицам. Использовать режим можно с доходов в размере не более 2,4 млн руб. в год.
Росстат фиксирует высокий уровень занятых в неформальном секторе экономики в Чечне (63,9%), Дагестане (55,0%), Ингушетии (49,2%),
Татьяна Гришина