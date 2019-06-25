17:00 (мск), источник: РИА Новости
Авиакомпаниям РФ, прекратившим полеты в Грузию, компенсируют прямые потери
СЕНЕЖ (Московская область), 25 июн — РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям РФ прямых потерь
Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около 5−7 тысяч организованных туристов из России и в
«Что касается финансов (потерь авиакомпаний РФ
Он не ответил на вопрос, будут ли это субсидии. «Механизм прорабатывается», — сказал он. Акимов добавил, что объём поддержки будет зависеть от того, сколько будет предъявлено билетов к возврату. «Это счетный вопрос, поэтому рано пока об этом говорить… Я поручил в субботу при проведении совещания к среде данные предоставить. Они будут готовы. Я знаю, что эта работа идёт», — рассказал
Ранее он сообщил о планах провести в среду совещание по ситуации с прекращением полетов в Грузию. Акимов уточнил, что участие в совещании, как планируется, примут все причастные: Минтранс, ФТС, ФСБ, МИД и авиакомпании.
«Мы договорились собраться и актуализировать ситуацию по состоянию на начало недели и заодно приступить к вопросу по расчету компенсаций», — сказал Акимов.