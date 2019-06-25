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17:00 (мск), источник: РИА Новости

Авиакомпаниям РФ, прекратившим полеты в Грузию, компенсируют прямые потери

СЕНЕЖ (Московская область), 25 июн — РИА Новости. Правительство РФ прорабатывает механизм компенсаций авиакомпаниям РФ прямых потерь из-за остановки полетов в Грузию, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов.

Источник: Reuters

Президент России Владимир Путин 21 июня подписал указ, запретив российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. По данным Ассоциации туроператоров России, в Грузии сейчас около 5−7 тысяч организованных туристов из России и в два-три раза больше самостоятельных.

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«Что касается финансов (потерь авиакомпаний РФ из-за остановки полетов в Грузию — ред.). Там тонкий вопрос между упущенной выгодой, недополученными доходами и прямыми убытками. Это гораздо более серьёзная работа, она потребует времени и расчетов. Один на один компании с этой ситуацией точно не останутся. То есть мы компенсационные меры точно предусмотрим, но будем подходить очень осторожно, речь, конечно, должна идти прежде всего о прямых потерях», — рассказал Акимов.

Он не ответил на вопрос, будут ли это субсидии. «Механизм прорабатывается», — сказал он. Акимов добавил, что объём поддержки будет зависеть от того, сколько будет предъявлено билетов к возврату. «Это счетный вопрос, поэтому рано пока об этом говорить… Я поручил в субботу при проведении совещания к среде данные предоставить. Они будут готовы. Я знаю, что эта работа идёт», — рассказал вице-премьер.

Ранее он сообщил о планах провести в среду совещание по ситуации с прекращением полетов в Грузию. Акимов уточнил, что участие в совещании, как планируется, примут все причастные: Минтранс, ФТС, ФСБ, МИД и авиакомпании.

«Мы договорились собраться и актуализировать ситуацию по состоянию на начало недели и заодно приступить к вопросу по расчету компенсаций», — сказал Акимов.

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