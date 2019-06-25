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16:25 (мск), источник: Секрет Фирмы

Средний класс в России обеднел и сократился на 10 млн человек

Средний класс в России (граждане с доходом 39 000−99 000 рублей в месяц) сократился с 37% в 2014 году до 30% в 2017 году — примерно на 10 млн человек. В 2003 году этот показатель составлял 34%, и с тех пор стабильно рос. О развороте тренда рассказали эксперты Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка.

Источник: AP 2019

Авторы исследования заявили, что средний класс в России оказался самой уязвимой и восприимчивой группой населения в период последних экономических изменений. С 2014 года, после присоединения Крыма к России, численность этой группы и ее доля в общем объеме доходов населения начали резко снижаться (с 48% до 39% в совокупном доходе домохозяйств).

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«Если в 2003 г. средний класс зарабатывал примерно 42% совокупных доходов и в 2014 году эта цифра выросла до 48%, то в 2017 году она резко снизилась до менее чем 39%», — подсчитали эксперты Альфа-Банка.

При этом доходы наиболее обеспеченных россиян выросли на 11%, а наименее обеспеченных — на 4%. В то же время доходы российского среднего класса остались на прежнем уровне. Трети его представителей пришлось урезать расходы на образование, здравоохранение и отдых, отдав предпочтение тратам на продукты питания.

Кроме того, аналитики отметили, что средний класс постепенно стал отказываться от кредитов и создания собственного бизнеса. Их потребление наращивали только 10% группы, которые являются «верхушкой».

Андрей Суворов

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