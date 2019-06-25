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15:49 (мск), источник: BBC News Русская служба

Королевский ремонт для Гарри и Меган. Во сколько он обошелся, и кто за него заплатил?

Принц Гарри с супругой переехали из Кенсингтонского дворца в находящийся в Виндзоре Фрогмор-коттедж незадолго до рождения сына Арчи. Перед этим в особняке провели ремонт.

Источник: PA

Ремонт загородной резиденции герцога и герцогини Сассекских Фрогмор-коттедж обошелся налогоплательщикам в 2,4 млн фунтов (3,06 млн долларов), следует из обнародованного во вторник ежегодного финансового отчета королевской семьи.

Ранее особняк, находящийся в километре от Виндзорского замка, был разбит на пять квартир, где жила королевская прислуга, поэтому в ходе ремонта его пришлось переделать в жилье для одной семьи.

Принц Гарри и его супруга Меган, поначалу жившие в Кенсингтонском дворце, переехали в этот коттедж в апреле, незадолго до рождения сына Арчи. Из собственного кармана они оплатили установку новых водопроводных труб и кранов.

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В 2018—2019 финансовом году Казначейство Ее Величества выделило на нужды королевской семьи 82 млн фунтов (104,6 млн долларов); из них 33 млн — на хозяйственные нужды, включая масштабный ремонт Букингемского дворца.

В прошлом году официальные расходы королевы Елизаветы II — не считая средств, переведенных в резервные фонды на строительные работы во дворце — составили 67 млн фунтов, что на 41% больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Это, в частности, связано с продолжающимся ремонтом в Букингемском дворце и прочих королевских резиденциях.

Согласно финансовым документам, в британскую казну в прошлом году поступило 343,5 млн фунтов от Crown Estate («Собственность Короны», земли и владения королевского двора).

Прибыль, которую получает Crown Estate, также идет на нужды королевской семьи.

Большой ремонт

Фрогмор-коттедж является частью большого поместья Фрогмор-хаус, где Гарри и Меган принимали гостей по случаю своего бракосочетания в мае 2018 года.

Особняк Фрогмор-хаус был построен в XVII веке | Источник: PA
Дом был построен в 1801 году и был пожалован королевой Елизаветой II молодой паре после свадьбы.

Известно, что в особняке в ходе ремонта заменили деревянные потолочные балки, перекрытия и устаревшую систему отопления. Кроме того, в дом провели газ и заменили электропроводку.

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В общей сложности ремонтные работы заняли полгода. В некоторых помещениях ремонт еще продолжается.

«Этот дом не ремонтировался долгие годы и уже стоял в очереди на ремонт в соответсвии с нашими обязательствами по поддержанию удовлетворительного состояния королевских резиденций», — сказал хранитель личного кошелька монарха сэр Майкл Стивенс.

Герцог и герцогиня Кембриджские также ремонтировали свое будущее жилье перед тем, как выехать из Кенсингтонского дворца, и потратили тогда 4 млн фунтов на переделку офисного здания в жилой дом.

Джонни Даймонд, корреспондент при королевском дворе

Выделение денег налогоплательщиков на содержание королевской семьи является весьма щекотливым вопросом уже не первое десятилетие.

Гарри и Меган переехали во Фрогмор-коттедж в апреле 2019 года | Источник: GETTY IMAGES

Именно поэтому представители Букингемского дворца так подробно стали объяснять, какие именно работы надо было провести во Фрогмор-коттедже, и что все дополнительные расходы оплатит сама пара.

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Королевская субсидия покрывает затраты на официальные королевские мероприятия и поддержание королевских дворцов.

Однако у некоторых возникает вопрос: почему же молодожены должны были выехать из Кенсингтонского дворца? И почему, если это было так необходимо, они не заплатили за ремонт коттеджа в Виндзоре сами?

Королевские деньги

Основная часть средств так называемой королевской субсидии состоит из 15% чистой прибыли, получаемой Crown Estate.

В 2017—2018 гг. общая сумма королевской субсидии выросла на 25% от совокупной стоимости королевских активов за 10-летний период. Дополнительные средства (369 млн фунтов) были выделены на ремонт Букингемского дворца.

Из финансовой отчетности королевского двора также следует, что расходы принца Уэльского и герцогини Корнуольской на официальные поездки выросли почти на 30% и достигли 1,3 млн фунтов.

Это связано с тем, что наследник престола и его супруга стали выполнять больше королевских обязанностей, разгрузив график королевы Елизаветы II, находящейся в преклонном возрасте.

Из отчетности также следует, что отшедший от дел в 2017 году супруг королевы, герцог Эдинбургский, сохраняет за собой рабочий офис и личного секретаря и получает из казны ежегодный доход в размере 359 тысяч фунтов.

BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "BBC News Русская служба" не несет ответственности за их содержимое.
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