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17:05 (мск), источник: Коммерсантъ-FM

Потребительские кредиты угрожают российской экономике

Могут ли невыплаты по заемам привести к рецессии.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Потребительские кредиты по темпам роста обогнали ипотеку. Эксперты отмечают, что это произошло впервые с 2013 года. В апреле объем потребкредитования, по данным Центробанка, увеличился более чем на четверть, ипотечного — на 23,5%. Только за апрель россиянам были выданы потребительские заемы более чем на 270 млрд руб. Их средний размер достиг рекордного уровня — 207 тыс. руб. Закредитованность населения вызывает тревогу у регулятора, который пытается ограничить долговую нагрузку на граждан.

Ситуация похожа на тупиковую: все говорит о том, что слабый экономический рост в России и высокая закредитованность населения на фоне низких доходов вскоре приведут к рецессии, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин: «Высокие темпы роста потребительского кредитования демонстрируют, что определенным категориям населения, и весьма значительным, не хватает своих доходов для покрытия текущих потребностей. Чтобы поддерживать прежний уровень жизни, люди вынуждены брать все больше и больше кредитов.

Кроме того, банкам некого кредитовать: в той же ипотеке все меньше и меньше заемщиков, у которых вообще есть средства на первый взнос.
Евгений Надоршин
главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал»

Вялое развитие последние 30 лет явно создает проблемы, и та часть благосостояния, которая перераспределяется из ВВП в пользу населения, очевидно, недостаточна.

По сравнению с 2008 годом изменения в нынешнем 2019-м с точки зрения благосостояния населения весьма скромные, а в ряде категорий в реальном выражении практически никакие. Недавно была дискуссия относительно того, что надо сдерживать темпы роста потребкредитования, иначе через два года у нас будет рецессия. Так, если это делать еще активнее, чем ЦБ, то рецессия может начаться гораздо раньше, именно по той простой причине, что фактически потребление, которое наращивается за счет кредитов, — это в последнее время и есть почти весь прирост российской экономики.

Высокий спрос на кредиты и исторически минимальная норма сбережений населения говорят о том, что в среднем у населения очень маленькая финансовая «подушка безопасности».
Евгений Надоршин
главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал»
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Если что-то пойдет не так, например, перестанут выдавать, пролонгировать кредиты, совершенно неожиданно может начаться рецессия. Такой рост кредитования, который мы наблюдаем сейчас, говорит о том, что раньше, чем через два года, мы можем с этим столкнуться.

Непосредственной угрозы банковской системе на данный момент нет. Но если невыплаты по кредитам будут расти, многим мелким игрокам придется уйти с рынка, полагает заместитель генерального директора Института развития финансовых рынков Валерий Петров: «Распределение объемов потребительских кредитов по банкам неравномерное. Основная часть приходится на крупные банки, и, прежде всего, на кредитные организации с государственным участием. Поскольку запас надежности высок, то даже в том случае, если заемщики будут переходить в состояние банкротства, то на банковскую систему это вряд ли повлияет, хотя в целом сама тенденция достаточно пессимистичная».

В ходе «Прямой линии» о рисках, связанных с закредитованностью населения, упомянул Владимир Путин. Растущими выплатами по погашению заемов он объяснил снижение реальных доходов населения. Ранее об этом же заявлял первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. Однако Центробанк с этим не согласен. По его подсчетам, в первом квартале реальные доходы россиян сократились на 2,3%, но произошло это главным образом из-за ускорения инфляции и замедления роста номинальных доходов.

Андрей Загорский.

Банковская ловушка: куда может привести россиян привычка брать кредиты
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