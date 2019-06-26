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03:45 (мск), источник: Российская газета

Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ

В прошлом году российскими предприятиями сферы ЖКХ было выставлено счетов на сумму более 2,6 триллиона рублей. При этом фактически получено от населения свыше 2,5 триллиона рублей (с учетом оплаты задолженности за предыдущие годы). К такому выводу пришли эксперты аналитической службы международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Российской газеты»).

Источник: РИА "Новости"

По данным FinExpertiza, россияне нарастили задолженность на 121,2 миллиарда рублей. Это на 11,6 процента больше, чем годом ранее, когда недоплата составила 108,6 миллиарда. Получается, на каждый из 365 дней 2018 года пришлось в среднем по 330 миллионов рублей задолженности.

Среди регионов, показавших наибольший рост общей задолженности, оказались субъекты с большим числом населения: Московская область (+ 6,8 миллиарда рублей), Дагестан (+6,6 миллиарда), Челябинская область (+5,8 миллиарда), Свердловская область (+ 4,2 миллиарда рублей).

Но при пересчете сумм задолженностей на число жителей регионов картина меняется. Так, больше всего недоплачивали жители Чукотки — каждый в среднем по 4 тысячи 429 рублей.

Далее идут Ингушетия (3995 рублей), Мурманская область (3011 рублей), Камчатский край (2891 рубль) и Республика Коми (2879 рублей).

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Россиянам захотели простить долги за ЖКХ

В среднем же по стране в 2018 году уровень возмещения населением реальной стоимости услуг достиг 94,4 процента.

А во многих регионах коммунальные службы и ресурсосбытовые предприятия уже давно работают на условиях полной самоокупаемости и действуют тарифы, предполагающие полное возмещение их затрат. В прошлом году таких регионов было 30.

Если ранжировать регионы по уровню платежной дисциплины, понимая под этим отношение фактически произведенных платежей к сумме выставленных за услуги ЖКХ счетов, то в пятерку наиболее дисциплинированных плательщиков вошли Астраханская область (население оплатило 102,03 процента от суммы предъявленных счетов), Санкт-Петербург (100,52), Белгородская область (99), Краснодарский край (98,4), Ставропольский край (98,36 процента).

Всего в России насчитывается 37 регионов, где платежная дисциплина выше, чем в среднем по стране (95,4 процента).
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Назван вид российского жилья с наименьшей оплатой за ЖКХ

Примечательно, что в 2018 году впервые за длительное время появились два региона, жители которых не просто пунктуально оплачивали текущие счета, но активно компенсировали накопившуюся за прошлые годы задолженность и перечислили коммунальщикам больше, чем было выставлено за услуги.

Так, жители Санкт-Петербурга переплатили 639 миллионов рублей, а жители Астраханской области — 242 миллиона.

В целом сумму долгов по ЖКХ эксперты считают средней за последние шесть лет: больше всего жители страны недоплачивали в 2016 году — свыше 147 миллиардов рублей, а меньше всего — в 2017 году (108,6 миллиарда).

Россия: Задолженность предприятий ЖКХ и энергетики в регионах за ресурсы 213 млрд рублей — Медведев
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