14:37 (мск), источник: BFM.ru
Немцы в России потеряли более миллиарда евро из-за санкций США
В связи с этим Ангеле Меркель следует принимать более деятельное участие в торговых отношениях ФРГ и России, считают немецкие бизнесмены.
В связи с санкциями канцлеру Германии Ангеле Меркель следует принимать более деятельное участие в торговых отношениях ФРГ и России, считают немецкие бизнесмены. В частности, 87% опрошенных считают, что Меркель должна участвовать в крупных российских отраслевых конференциях — например, в Петербургском международном экономическом форуме. В 2019 году на нем побывал немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.
Присутствие политиков более высокого ранга может «послать отчетливый сигнал» Москве, не нарушая рамок санкций в отношении России, заявил председатель правления AHK Маттиас Шепп. По его словам, немецкие фирмы в целом положительно оценивают свой бизнес в России и ожидают увеличения оборота и прибыли, несмотря на слабую российскую экономику. 39% компаний хотели бы инвестировать в Россию, добавил Шепп.
При этом оценка делового климата остается сдержанной, подчеркнул председатель правления AHK, особо выделив санкции в отношении России, которые страны Запада ввели после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины.