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14:37 (мск), источник: BFM.ru

Немцы в России потеряли более миллиарда евро из-за санкций США

В связи с этим Ангеле Меркель следует принимать более деятельное участие в торговых отношениях ФРГ и России, считают немецкие бизнесмены.

Источник: AP 2019

Из-за антироссийских санкций США немецкие компании в России недополучили 1,1 миллиарда евро. По сравнению с этим санкции ЕС в меньшей степени отразились на российском бизнесе компаний из Германии. Таковы результаты последнего опроса 141 немецкой фирмы, проведенного Германо-российской внешнеторговой палатой (AHK), на которые ссылается DW.

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В связи с санкциями канцлеру Германии Ангеле Меркель следует принимать более деятельное участие в торговых отношениях ФРГ и России, считают немецкие бизнесмены. В частности, 87% опрошенных считают, что Меркель должна участвовать в крупных российских отраслевых конференциях — например, в Петербургском международном экономическом форуме. В 2019 году на нем побывал немецкий министр экономики и энергетики Петер Альтмайер.

Присутствие политиков более высокого ранга может «послать отчетливый сигнал» Москве, не нарушая рамок санкций в отношении России, заявил председатель правления AHK Маттиас Шепп. По его словам, немецкие фирмы в целом положительно оценивают свой бизнес в России и ожидают увеличения оборота и прибыли, несмотря на слабую российскую экономику. 39% компаний хотели бы инвестировать в Россию, добавил Шепп.

При этом оценка делового климата остается сдержанной, подчеркнул председатель правления AHK, особо выделив санкции в отношении России, которые страны Запада ввели после присоединения Крыма и начала конфликта на востоке Украины.

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