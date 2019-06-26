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13:15 (мск), источник: Коммерсантъ

Правительство поддержит спрос на машины рублем

С 1 июля возобновят льготные лизинг и кредитование.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

На фоне падения спроса на автомобили и просьб крупнейших игроков отрасли правительство с 1 июля возобновляет действие программ поддержки спроса. Для этого на льготные автокредитование и лизинг дополнительно выделят 10 млрд руб. Параметры программ не изменятся, хотя по автокредитованию с господдержкой после ограничения в 2019 году максимальной стоимости приобретаемого автомобиля 1 млн руб. выбыли многие иномарки. Запуск новых мер поддержки, в том числе ранее действовавшей программы обновления парка, в 2019 году не планируется.

Правительство согласовало продление программ поддержки спроса в автопроме с 1 июля. Речь идет о программах льготного автокредитования («Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль») для легкового сегмента, а также льготного автолизинга, включая программы «Российский тягач» и «Свое дело» (для субъектов малого и среднего бизнеса). О продлении программ правительство попросили крупнейшие российские концерны Renault, АвтоВАЗ, группа ГАЗ, «Соллерс», Hyundai и КамАЗ, а также ассоциация «Российские автомобильные дилеры». Средства на льготное автокредитование были израсходованы к началу июня (действовала с марта), на льготный лизинг коммерческой техники — в марте (действовал с января). На фоне падения спроса и отсутствия господдержки в отрасли пересмотрели прогнозы по продажам на 2019 год в сторону пессимистичных, вплоть до двукратного падения.

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Дополнительное финансирование мер поддержки спроса составит 10 млрд руб., из которых 6 млрд руб. пойдут программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» и 4 млрд руб. на льготный лизинг коммерческой техники. 3 млрд руб. будут выделены из резервного фонда, остальное — в рамках осенней корректировки бюджета. Это, по расчетам Минпромторга, позволит дополнительно реализовать более 75 тыс. единиц техники в 2019 году.

Сейчас по программам уже продано более 63 тыс. единиц техники, в том числе 51,9 тыс. машин через господдержку автокредитования и 11,8 тыс. штук через льготный автолизинг. Глава Минпромторга Денис Мантуров в ходе встречи с премьером отметил, что автопром как мультипликативный сегмент обрабатывающих отраслей промышленности обеспечивает работой более 2 млн человек. «То есть это полезно и для людей, которые покупают автомобили, и для самого автопрома, который загружен этими заказами до конца года. Инициатива мне кажется правильной, программы востребованы, давайте письмо, и я дам поручения», — заключил Дмитрий Медведев.

Таким образом, бюджет программы льготного автокредитования в текущем году составит 9 млрд руб., льготного автолизинга — около 8,9 млрд руб. Это сопоставимо с прошлогодним финансированием этих мер поддержки спроса.

В министерстве рассчитывают, что продажи с господдержкой и экспорт обеспечат допзагрузку мощностей и рост производства по итогам 2019 года.
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Программы льготных автолизинга и автокредитования действуют с 2015 года. В рамках лизинга с господдержкой субсидируется авансовый платеж в 10% стоимости машины, но не более 500 тыс. руб. Для программ «Российский тягач» и «Свое дело» скидка составляет 12,5%. В 2017 году на программу было выделено 13,75 млрд руб., в 2018-м — 6,1 млрд руб. В 2019-м изначально на эти цели было выделено 4,9 млрд руб., из них 2,9 млрд — на колесную технику, еще 2 млрд руб.— на автобусы. По программам кредитования «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» с 2015 года банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% стоимости автомобиля, для жителей Дальнего Востока скидка увеличена до 25%. Выпадающий доход банкам компенсируется из бюджета. В 2019 году программа была запущена только в марте, а максимальная стоимость автомобиля, который можно приобрести с господдержкой, снижена с 1,5 млн до 1 млн руб. В бюджете на программу на 2019 год изначально было выделено 3 млрд руб. против 9,2 млрд руб. в прошлом году.

Механизм и условия реализации программ после возобновления не изменятся.

В Минпромторге говорят, что они позволяют привлечь на рынок покупателей, которые ранее не имели возможности приобрести новый автомобиль.
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Вопросы в части условий программ на рынке вызывает кредитование с господдержкой, где после снижения стоимости приобретаемого автомобиля с 1,5 млн руб. до 1 млн руб. спектр участвующих моделей значительно сократился. Господдержка в основном была направлена на машины АвтоВАЗа Lada. В банках признавали, что по другим программам кредитования популярностью пользуются, наоборот, иномарки.

При этом запуск программы обновления парка, действовавшей в прошлые годы, не рассматривается, сказали «Ъ» в Минпромторге. О том, что автопарк устарел, а программа могла бы дать толчок спросу и помочь его обновлению, говорили в автоконцернах. Однако чиновники отмечают, что в 2015 году доля автомобилей, реализованных на российском рынке со скидкой, предоставленной за сданные в утиль автомобили, составляла 40,7%, в 2016 году этот показатель снизился до 22,1%, в 2017 году — менее 11%. За три года в рамках программы обновления парка было реализовано более 1,2 млн машин, и в Минпромторге полагают, что она выполнила свою задачу.

Ольга Никитина

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