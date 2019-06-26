Уволенному после скандала экс-главе «Росгеологии» нашли новую работу

Первым вице-президентом Газпромбанка назначен бывший руководитель «Росгеологии» Роман Панов. На новом месте работы он займется развитием сырьевых активов на стадии геологоразведки, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу банка.
В пресс-службе кредитной организации отметили «существенный опыт в реализации крупных инвестпроектов в этой сфере», который Панов приобрел за годы работы в «Газпроме», «Норникеле» и в «Росгеологии».
В январе «Росгеология» расторгла контракт с первым заместителем Панова Русланом Горрингом. Поводом стало выложенное Telegram-каналом «Медиакиллер» видео стрима с сервиса Twitch, который вел Горринг. На кадрах топ-менеджер ругался матом, угрожал другим игрокам, рассказывал об интимных отношениях с подчиненными, упоминал встречу с совладельцем «Новатэка» Леонидом Михельсоном. При этом Горринг заявил РБК по поводу видео, что ушел из компании «сам в тот же день».
После этого глава Минприроды Дмитрий Кобылкин поручил проверить финансово-хозяйственную деятельность «Росгеологии» и топ-менеджмента компании. Проведенная проверка не выявила серьезных нарушения, однако гендиректору Панову объявили выговор.
В начале апреля Минприроды сообщило, что новым гендиректором «Росгеологии» назначен экс-замминистра экономического развития, бывший глава ВЭБа Сергей Горьков.
Через два месяца после увольнения Горринг был арестован. Его обвинили в посредничестве при получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. Уголовное дело против Горринга было возбуждено около восьми лет назад, когда он носил фамилию Ганжиев, отмечал СК. Однако, тогда он смог скрыться от следствия. Как утверждал Панов в «Росгеологии» не знали о том, что документы Горринга были поддельными.
Холдинг «Росгеология» объединяет государственные геолого-разведочные предприятия и на 100% принадлежит Росимуществу. Принципиальные решения по управлению холдингом принимает кабмин, а решения о прекращении полномочий членом правления «Росгеологии» может принять ее совет директоров, созванный по инициативе гендиректора или члена совета директоров.