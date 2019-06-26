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14:38 (мск), источник: Интерфакс

Стоимость перелета в Грузию выросла на треть после запрета прямых рейсов

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — Спрос на билеты в Грузию из российских городов сократился вдвое после запрета на авиарейсы, при этом минимальная стоимость перелета с пересадкой оказалась на треть выше, чем на прямых рейсах, показало исследование сервиса путешествий Туту.ру.

Источник: РИА "Новости"

«Как показал анализ поисковых запросов из всех российских городов на авиабилеты в Грузию после 21 июня, средняя цена самого дешевого прямого перелета с вылетом с 1 по 7 июля составляет 7 079 рублей, а пересадочного — 9 462 рублей. Таким образом, средний чек в Грузию вырос на треть (на 34%). Спрос на билеты, по предварительным данным, упал более чем в два раза», — сообщили в пресс-службе сервиса в среду.

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По данным «Туту.ру», после 21 июня туристы бронировали авиабилеты в Тбилиси с пересадкой только двух компаний: Turkish Airlines через Стамбул и AZAL через Баку. «Пользователи Туту.ру также бронируют прямые перелеты “Грузинскими авиалиниями”, которые пока не сняли свои билеты с продажи», — сообщили в сервисе.

Ранее сообщалось, что у самостоятельных туристов Грузия — одно из самых популярных направлений покупки авиабилетов в летний сезон. А в 2019 у многих онлайн-трэвел агентств она заняла первое место по объему продаж билетов.

Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. Минтранс также запретил с 8 июля выполнять рейсы в Россию грузинским авиакомпаниям.

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