Стоимость перелета в Грузию выросла на треть после запрета прямых рейсов

«Как показал анализ поисковых запросов из всех российских городов на авиабилеты в Грузию после 21 июня, средняя цена самого дешевого прямого перелета с вылетом с 1 по 7 июля составляет 7 079 рублей, а пересадочного — 9 462 рублей. Таким образом, средний чек в Грузию вырос на треть (на 34%). Спрос на билеты, по предварительным данным, упал более чем в два раза», — сообщили в пресс-службе сервиса в среду.
По данным «Туту.ру», после 21 июня туристы бронировали авиабилеты в Тбилиси с пересадкой только двух компаний: Turkish Airlines через Стамбул и AZAL через Баку. «Пользователи Туту.ру также бронируют прямые перелеты “Грузинскими авиалиниями”, которые пока не сняли свои билеты с продажи», — сообщили в сервисе.
Ранее сообщалось, что у самостоятельных туристов Грузия — одно из самых популярных направлений покупки авиабилетов в летний сезон. А в 2019 у многих онлайн-трэвел агентств она заняла первое место по объему продаж билетов.
Президент РФ Владимир Путин 21 июня подписал указ, временно запрещающий российским авиакомпаниям выполнять с 8 июля рейсы с территории РФ на территорию Грузии. Туроператорам и турагентам рекомендовано воздерживаться от продаж туристических путевок в Грузию. Минтранс также запретил с 8 июля выполнять рейсы в Россию грузинским авиакомпаниям.