Bloomberg оценил возможный ущерб от эскалации торговой войны США и Китая

Очередное обострение отношений между США и Китаем и повышение импортных пошлин в сочетании с серьезным падением рынка может стоить мировой экономике в $1,2 трлн к концу 2021 года, считает экономист Bloomberg Дэн Хансон. Впрочем, он отмечает, что этого будет недостаточно для рецессии, способной вызвать новый финансовый кризис.
Не исключено, что напряженность в отношениях между странами может ослабнуть после предстоящей встречи лидеров США и Китая на полях саммита G20 в Осаке, пишет Bloomberg. В этом случае нынешние импортные пошлины не будут повышены, а китайской компании Huawei дадут возможность отдохнуть от американских санкций, отмечает агентство. Но даже при сохранении действующих пошлин обе страны все же столкнутся со значительным ущербом, предупреждают экономисты Bloomberg Маэва Казн и Том Орлик. По их данным, импорт тысяч категорий китайских товаров, попавших под пошлины, в первом квартале сократился на 26% по сравнению с тем же периодом годом ранее.
Торговый конфликт между странами начался в прошлом году. В январе 2018 года США резко повысили пошлины на поставки солнечных панелей и стиральных машин (Китай — крупнейший их производитель), чтобы помочь местным производителям справиться с растущим давлением импорта. Китай в ответ повысил пошлины на импорт из США продовольственных товаров. В июле и августе США и КНР ввели новые пошлины друг против друга — в общей сложности на импорт товаров суммарной стоимостью $50 млрд для каждой стороны. В сентябре Трамп объявил о введении с дополнительных пошлин на поставки из Китая в объеме $200 млрд. Пекин объявил о введении пошлин на поставки на сумму $60 млрд.
В декабре Трамп и Си Цзиньпин на саммите «двадцатки» в Буэнос-Айресе заключили 90-дневное перемирие и договорились на время переговоров не повышать пошлины. Но в мае начался новый виток торговой войны. Трамп заявил, что Китай «сорвал сделку» во время торговых переговоров. Китай это опроверг. Тем не менее США повысили пошлины на китайский импорт объемом $200 млрд с 10% до 25%. В тот же день Трамп пригрозил обложить пошлинами импорт китайских товаров еще на $300 млрд — в этом случае под пошлины подпадут практически все поставки из Китая. Китай ответил ввозными пошлинами на американские товары на $60 млрд.
В мае Трамп также ввел режим чрезвычайной ситуации для защиты коммуникационных сетей страны, внеся компанию Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности. Компаниям из этого списка запрещено покупать детали и технологии у американских производителей без разрешения администрации США.