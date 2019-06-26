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18:42 (мск), источник: Lenta.Ru

Грузинская валюта обвалилась до нового исторического минимума

Национальный банк Грузии установил официальный курс национальной валюты на уровне 2,84 лари за доллар, что является новым историческим минимумом. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

ЦБ: $ 62.8083   +0.29 € 71.3816   +0.15 ММВБ: $ 62.9625   +0.11 € 71.6425   +0.21
Источник: Reuters

Накануне лари уже устанавливал исторический антирекорд, когда Нацбанк опустил его официальный курс до 2,79 лари за доллар.

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Обесценивание валюты наблюдается на фоне введенного Россией запрета на авиасообщение с Грузией. За время с момента принятия Москвой соответствующего решения курс лари упал на 2,4 процента.

Кроме того, 26 июня стало известно, что российские власти начали запрашивать у торговых сетей информацию о доле грузинского вина в ассортименте. Источники газеты «Коммерсантъ» полагают, что таким образом в России готовятся к введению запрета на импорт алкоголя из Грузии.

Между тем в министерстве экономики республики накануне заявили об отсутствии связи между ограничительными мерами со стороны России и падением нацвалюты. В ведомстве заверили, что речь идет о кратковременном колебании курса.

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