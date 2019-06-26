Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Премьер Грузии обратился с призывом к русским
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Что звездные отцы говорят о своих детях
Безопасно ли российским туристам находиться в Грузии
Туристки приехали в отель, который оказался заброшенным зданием
Нидерланды обвиняют трех россиян и украинца в крушении «боинга» По мнению Совместной следственной группы, они несут ответственность за убийство людей
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
Окошко закрывается: что потеряет Россия в Грузии
Прилучный и Мороз снова снимаются вместе
Умер актер Андрей Харитонов
13-летняя красавица-дочь Натальи Водяновой затмила маму-модель
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
Десантники погибли в Крыму при прыжке в воду с парашютом
Мужчина облил себя бензином у здания Минстроя
Как спастись от борщевика: инструкция
Два лучших напитка для жары
Кого россияне не готовы пустить к себе в квартиру даже за деньги
Самый дорогой дом России нашли на Рублевке
Фоторепортажи
16Все идет по плану
13Огненная вечеринка: как славяне веселились на Ивана Купалу
18:46 (мск), источник: Коммерсантъ

Бизнес раскритиковал детали перехода к «суверенному рунету»

Операторы связи не поддержали проект приказа Минкомсвязи.

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Проект приказа Минкомсвязи о реализации закона о «суверенном рунете» вызвал критику со стороны представителей бизнеса, включая «Вымпелком», МТС, Tele2 и Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП). Участники рынка указали не только на процедурные нарушения размещения актов, но и на тяжелые последствия вступления их в силу — вплоть до миллиардных затрат из бюджета и отзыва лицензий у операторов.

Проект подзаконного акта Минкомсвязи к так называемому закону о «суверенном рунете» (поправки к закону «О связи», подписанные президентом 1 мая 2019 года и вступающие в силу 1 ноября) получил критические отзывы «Вымпелкома», МТС, Tele2 и РСПП, следует из информации на regulation.gov.ru.

Требования проекта приказа Минкомсвязи противоречат действующему законодательству и создают угрозу информационной безопасности России, утверждает в отзыве представитель «Вымпелкома».
Новость
Цифровые клоны: зачем российские операторы собирают досье на абонентов

При этом модернизация средств связи, о которой идет речь в документе, может стоить десятки миллиардов рублей и потребовать не менее двух лет, оценивает компания.

Ряд операторов связи и собственников технологических сетей связи должны соблюдать еще и требования бюджетного законодательства, продолжают представители оператора, в связи с чем потребуется еще не менее года для утверждения необходимых расходных статей федерального бюджета. «Однако требования предполагается ввести в действие с 1 ноября 2019 года, что автоматически создает угрозу приостановления действия лицензий всех операторов связи с указанной даты и высокий риск нарушения бюджетного законодательства государственными органами и организациями», — предупреждают в «Вымпелкоме».

Минкомсвязь на это возражает, что документ «не повлечет приостановления действия лицензий и нарушения бюджетного законодательства», а операторы связи уже эксплуатируют соответствующее оборудование.
Новость
На изоляцию интернета в России хотят потратить 20 млрд рублей. Зачем? Это «новый железный занавес»?

У участников рынка также есть технические вопросы. Например, один из подпунктов документа говорит, что предельная временная задержка с момента поступления запроса к системе доменных имен до начала доставки ответа должна составлять не более пяти минут. Операторам связи неясно, в связи с чем выбран такой интервал. «В соответствии с любым из применяемых в сети интернет-протоколов подобная задержка недопустима и равносильна разрыву соединения», — указывают в «Вымпелкоме». У большинства операторов связи показатель предельной задержки при запросе к системе доменных имен составляет менее 8 мс, уточняют в МТС.

Этот пункт наряду с рядом других будет удален из финального варианта проекта, говорится в ответе разработчика документа.

Ранее РБК со ссылкой на письмо президента РСПП Александра Шохина в Минкомсвязь (также есть у «Ъ») сообщал, что рабочая группа при комиссии союза раскритиковала ряд проектов нормативных актов, подготовленных к реализации закона о «суверенном рунете».

Дмитрий Шестоперов

 Россия отказалась от грузинского вина
Кремль обеспокоен результатами опроса про пытки среди россиян
Россию восстановили в ПАСЕ
Умер отец рэпера Эминема
Губернатору пришлось оправдываться за призыв рожать вместо учебы
Грузинская валюта обвалилась до нового исторического минимума
Все идет по плану: история первой пятилетки (фотогалерея)
Какое новое оружие Россия показала на форуме «Армия-2019»
Россияне нашли способ заправляться по 28 рублей за литр бензина
Здоровье
Эксперты предупреждают о массовых заражениях менингитом Лайф выяснил, как распространяется менингококковая инфекция и как с ней бороться.
Hi-Tech
Представлено новейшее российское вооружение (фото) Электробайки, системы против дронов и коптеры.
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Некоторые россияне заправляются по 28 руб. (рассказываем – где) Новая реальность: жители приграничных регионов России ездят на заправки Казахстана, чтобы покупать дешёвое топливо
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
В России узаконят пригодное для жизни «ветхое жилье»
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Популярные темы на «Детях»
Дети друзей гнобят нашего ребенка 290
Море 212
Высшее образование - долг родителей или выбор ребёнка? 199
Токсичные родственники. Как быть? 193
Леди
Звезда «Универа» экстремально похудел Стас Ярушин раскрыл секрет идеального веса.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь