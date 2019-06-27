01:05 (мск), источник: Интерфакс
Минтранс разработает универсальную методику оценки потерь авиакомпаний
Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — На основании этой методики правительство будет определять им компенсации.
Минтранс разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний при запрете полетов по не зависящим от них причинам. Такое поручение министерство передало на совещании у
Чиновники определят порядок расчета прямых убытков перевозчика, возникающих от отмены рейсов, на которые уже проданы билеты, и расчета упущенной выгоды — отмены рейсов, запланированных на текущее сезонное расписание. Когда методику утвердят, по ней оценят убытки российских авиакомпаний
«Окончательное решение о механизме и объемах компенсаций будет принято правительством РФ после детального обоснования финансовых потерь авиаперевозчиков», — отметили в ведомстве.
21 июня президент Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Минтранс с этой же даты решил запретить прямые перелеты грузинским авиакомпаниям. В Кремле заявили, что это временная мера, необходимая для обеспечения безопасности россиян после русофобских нападок на журналистов и депутатов в Тбилиси.
Из России в Грузию летают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «ЮТэйр», «Победа», а также грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в туристической отрасли, писал, что запрет полетов затронет 155 тысяч российских туристов, которым придется отказаться от купленных авиабилетаов и авиакомпаниям придется вернуть им от 2,3 до 3 миллиарда рублей.