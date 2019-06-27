Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Скандал в Петербурге: Шнуров сделал гараж из исторического дома
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
Как спастись от борщевика: инструкция
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Назван самый агрессивный город России
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Мэр Тбилиси обратился с призывом к россиянам
Окошко закрывается: что потеряет Россия в Грузии
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!»
Внук Андрея Миронова стал ведущим на кинофестивале
13-летняя красавица-дочь Натальи Водяновой затмила маму-модель
На ЕГЭ разрешат пользоваться интернетом
Андрея Аршавина застали с неизвестной блондинкой в ресторане
Счастливы вместе: Высоцкая и Кончаловский умилили сеть (фото)
10 самых полезных комнатных растений
Семена Слепакова раскритиковали за шутку про зарплаты врачей
Назван самый агрессивный город России
Россиянам захотели простить долги за ЖКХ
Фоторепортажи
10Выпускной-2019
21Один день из жизни оленеводов Колымы
01:05 (мск), источник: Интерфакс

Минтранс разработает универсальную методику оценки потерь авиакомпаний

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU — На основании этой методики правительство будет определять им компенсации.

Источник: РИА "Новости"

Минтранс разработает универсальную методику оценки финансовых потерь авиакомпаний при запрете полетов по не зависящим от них причинам. Такое поручение министерство передало на совещании у вице-премьера Максима Акимова с участием авиаперевозчиков, сообщила пресс-служба ведомства.

Чиновники определят порядок расчета прямых убытков перевозчика, возникающих от отмены рейсов, на которые уже проданы билеты, и расчета упущенной выгоды — отмены рейсов, запланированных на текущее сезонное расписание. Когда методику утвердят, по ней оценят убытки российских авиакомпаний из-за запрета полетов в Грузию с 8 июля.

На их основании ведомство установит размер компенсаций из российского бюджета, которые им выплатят.
Читайте также
Подсчитан ущерб Грузии от потери российских туристов

«Окончательное решение о механизме и объемах компенсаций будет принято правительством РФ после детального обоснования финансовых потерь авиаперевозчиков», — отметили в ведомстве.

21 июня президент Владимир Путин своим указом запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля. Минтранс с этой же даты решил запретить прямые перелеты грузинским авиакомпаниям. В Кремле заявили, что это временная мера, необходимая для обеспечения безопасности россиян после русофобских нападок на журналистов и депутатов в Тбилиси.

Из России в Грузию летают «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7, Red Wings, «ЮТэйр», «Победа», а также грузинские Georgian Airways и MyWay Airlines. «Коммерсантъ» со ссылкой на источники в туристической отрасли, писал, что запрет полетов затронет 155 тысяч российских туристов, которым придется отказаться от купленных авиабилетаов и авиакомпаниям придется вернуть им от 2,3 до 3 миллиарда рублей.

Читайте также

Следите за развитием темы Протесты в Грузии
Делегации семи стран решили покинуть сессию ПАСЕ из-за России
Брянский суд оштрафовал девушку за видео танца на 30 тыс рублей
Российские военные отбили атаку боевиков на базу в Сирии
Грузинская валюта обвалилась до нового исторического минимума
Все идет по плану: история первой пятилетки (фотогалерея)
Россияне нашли способ заправляться по 28 рублей за литр бензина
Здоровье
Эксперты предупреждают о массовых заражениях менингитом Лайф выяснил, как распространяется менингококковая инфекция и как с ней бороться.
Hi-Tech
Представлено новейшее российское вооружение (фото) Электробайки, системы против дронов и коптеры.
Кино
Александр Петров: «Пока есть Данила Козловский — куда уж мне!» Актер откровенно рассказал о конкуренции и стремлении к «Оскару»
Авто
Некоторые россияне заправляются по 28 руб. (рассказываем – где) Новая реальность: жители приграничных регионов России ездят на заправки Казахстана, чтобы покупать дешёвое топливо
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
13-летняя красавица-дочь Натальи Водяновой затмила маму-модель По мнению поклонников, Нева растет очаровательной девушкой
Леди
Звезда «Универа» экстремально похудел Стас Ярушин раскрыл секрет идеального веса.
Все о ремонте
22 вдохновляющих примера использования асимметрии в интерьере
6 альтернатив глухому забору на загородном участке
Уходя, гасите свет: как обезопасить квартиру перед длинными праздниками
Квартира в скандинавском стиле: 70 вдохновляющих примеров дизайна
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь