Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Поблагодарил за убийство сына: исход перестрелки у дома Кадырова
Как выглядит производство самолетов? Впечатляющие фото
10 самых полезных комнатных растений
Историк рассказал, какую судьбу гитлеровцы готовили людям из СССР
Подорожает все: вступают в силу новые правила продажи жилья
Цифровые рубли помогут побороть коррупцию в России Такой идеей поделился Советник президента России Сергей Глазьев
Незамедлительная реакция Кикабидзе на указ Путина по Грузии
Выяснилось, за кого вышла замуж Анастасия Макеева
В Москве простились с Аллой Покровской
Бывшая жена Задорнова отсудила миллионы у «Первого канала»
Выселенные из отеля украинцы набрасывались на русских детей - СМИ
Бёдра модели в белье вызвали бурное обсуждение
«Я в ярости»: реакция на новый бренд нижнего белья
«Потрясающе»: иностранец о простом русском блюде
Самая горячая болельщица Парагвая вернулась в футбол (фото)
«Иранского Месси» обвинили в совращении 23 женщин
Где живут студенты московских вузов: фото
Назван самый агрессивный город России
Фоторепортажи
15Собачья работа: в России отмечается день кинолога
12Как выглядит заброшенная русская деревня в самом сердце Японии
16:27 (мск), источник: РИА Новости

МЭР выдвинуло идею системного контроля расходов россиян

МОСКВА, 27 июн — РИА Новости. Минэкономразвития РФ рассматривает идею введения системного контроля доходов и расходов физлиц для борьбы с теневой экономикой, сообщила заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития России Бэлла Панина.

Источник: РИА Новости

«Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов», — сказала она на конференции «Налоги 2019».

«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — добавила замглавы департамента МЭР.

Панина отказалась рассказать о подробностях, отметив: «Идея сырая».

При этом глава департамента отметила, что по данным Росстата доля теневого сектора составляет 12−14% от всего экономического оборота в РФ. «По данным МВФ, это 33,4%, это треть российской экономики в тени. Нельзя сказать, что это точные цифры. Вы сами понимаете, что теневой сектор оценить сложно», — сказала представитель министерства.

«Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15−17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял 4 миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах», — добавила она.

Читайте также

 Назван доход чиновницы, посоветовавшей рожать вместо учебы
Меркель стало плохо на встрече с Штайнмайером
Министр обороны Грузии увидел в РФ постоянную угрозу
«Барселона» арендовала Ольгу Бузову на 48 часов
Ростуризм назвал минимальную стоимость недельного отдыха в Крыму
Москвичка со 100 баллами за ЕГЭ по китайскому выбрала вузы
Тест: проверьте, насколько вы молодой
Фотографии из ростовского коровника попали в американский глянец
Меркель стало плохо на встрече с президентом ФРГ
Здоровье
Девочка с остановившимся на шесть дней сердцем чудом выжила В Китае врачи спасли 10-летнюю пациентку, у которой шесть дней не билось сердце. Пациентка страдала от смертельно опасного воспаления сердца — острого кардита. Докторам не удавалось запустить сердце больной, надежда была только на донорский орган. В итоге девочка успешно перенесла трансплантацию и пошла на поправку.
Hi-Tech
Как рухнул грандиозный криптопроект Ольги Бузовой Бузкоин — всё.
Кино
В Москве простились с Аллой Покровской Актриса, режиссер и педагог ушла из жизни в возрасте 81 года
Авто
Как «Кортеж», только красивый: проект нового российского авто Дизайнер Сергей Баринов переосмыслил очередную советскую модель, создав современную версию лимузина ЗИС-110
Недвижимость
Россиянка о том, почему жизнь в маленькой квартире — это каторга
Российские пенсионеры стали активными ипотечниками
Путин разрешил дачникам забирать лишнюю землю
Как вести себя с тяжелыми соседями, не съезжая при этом с квартиры
Дети
Саша Савельева впервые вышла в свет после родов В Москве наградили звездных мам (фото)
Леди
Пелагею в шляпе не узнали фанаты Певица выглядит роскошно.
Все о ремонте
Как оформить углы в квартире: 9 очень полезных советов
Если нет дачи: мини-сад дома — 9 идей
Что стоит покупать в ИКЕА владельцам маленьких квартир, а что нет: 12 предметов
Спальня с ванной и гардеробная в гостиной: дизайн трешки в центре Москвы
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь