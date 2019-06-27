МЭР выдвинуло идею системного контроля расходов россиян

«Мы предполагаем предложить — мы сейчас готовим доклад по легализации бизнеса к Госсовету — рассмотреть возможность введения системы контроля над расходами, соотношение контроля доходов и расходов», — сказала она на конференции «Налоги 2019».
«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают. Но первый шаг выявления теневого дохода — это контроль соотношения доходов и расходов», — добавила замглавы департамента МЭР.
Панина отказалась рассказать о подробностях, отметив: «Идея сырая».
При этом глава департамента отметила, что по данным Росстата доля теневого сектора составляет 12−14% от всего экономического оборота в РФ. «По данным МВФ, это 33,4%, это треть российской экономики в тени. Нельзя сказать, что это точные цифры. Вы сами понимаете, что теневой сектор оценить сложно», — сказала представитель министерства.
«Это еще и неуплата подоходного налога и пенсионных денег. Наш департамент макроэкономического развития условно посчитал неработающих 15−17 миллионов человек. За 2018 год бюджет потерял 4 миллиарда рублей на подоходном налоге и страховых взносах», — добавила она.