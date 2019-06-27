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20:13 (мск), источник: Forbes

«Это трепетная тема». Чиновники заговорили о возможном контроле за расходами россиян

Департамент инвестполитики Минэкономразвития может предложить ввести систему контроля за расходами населения для борьбы с теневым сектором. Пресс-служба министерства подчеркивает, что речь не идет о разработке соответствующего законопроекта.

Источник: Reuters

О том, что обсуждается идея введения системного контроля доходов и расходов населения для борьбы с теневой экономикой, рассказала заместитель директора департамента инвестиционной политики Минэкономразвития Бэлла Панина на конференции «Налоги 2019». Ее процитировало агентство «Прайм», и судя по цитатам, Панина говорила обтекаемо: о том, что чиновники только «предполагают предложить» рассмотреть такую возможность в докладе о легализации бизнеса, который готовится к заседанию Госсовета.

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«Это трепетная тема, к которой нужно очень аккуратно подходить, не все ее поддерживают», — признала она, добавив также, что идея пока «сырая». Поэтому говорить более детально Панина отказалась. Только привела данные Росстата о том, что доля теневого сектора составляет 12−14% от всего экономического оборота в России. «По данным МВФ, это 33,4%, это треть российской экономики в тени. Нельзя сказать, что это точные цифры. Вы сами понимаете, что теневой сектор оценить сложно», — сказала замдиректора департамента.

В 2018 году объем теневой экономики составил 20 трлн рублей или 20% ВВП страны, сообщил в феврале Росфинмониторинг.

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Позднее в четверг пресс-служба Минэкономразвития сообщила РИА Новости, что министерство не ведет разработку законопроекта «о контроле за расходами» граждан и не имеет планов по его разработке. В сообщении пресс-службы говорится, что вопрос «выявления крупных необоснованных расходов не выходит за рамки дискуссий на экспертных площадках».

В июле 2016 года «Ведомости» писали со ссылкой на источники, что власти обсуждают введение контроля за крупными расходами населения. Тогда собеседники газеты связывали идею с проблемами с наполнением бюджета, но тоже называли «сырой». После от нее отказались.

В Налоговом кодексе уже были статьи, по которым власти могли контролировать расходы физлиц, но в 2003 году они утратили силу.

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